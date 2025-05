GRABADO el 27-05-2025

ALIANZA LIMA VS. LIBERTAD EN VIVO COPA LIBERTADORES 2025 Stream Depor

Alianza Lima vs. Libertad se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a la señal de ESPN si estás en Latinoamérica, canal disponible en las parrillas de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su opción de streaming en la plataforma de Disney Plus. Este encuentro está pactado para el martes 27 de mayo desde las 5:00 p.m. (horario en Perú) y se disputará en el Estadio La Huerta (Paraguay, Asunción).



AlianzaLimavsLibertad Alianzalima alianzalimaenvivo



¡Descubre más noticias y mantente actualizado con nosotros!



https://depor.com/



¡Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido!



Facebook: https://bit.ly/494GskH

Instagram: https://bit.ly/3x9fYB2

TikTok: https://bit.ly/3esOl7t



¡Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ni un detalle!



Alianza Lima

Club Libertad

Copa Libertadores 2025

Estadio Alejandro Villanueva

Néstor Gorosito

Hernán Barcos

Carlos Zambrano

Fase de grupos Libertadores

Fútbol peruano

Fútbol paraguayo

Partido en vivo

Transmisión en directo

Alineaciones Alianza Lima vs Libertad

Historial Alianza Lima vs Libertad

Resultados Copa Libertadores

Noticias deportivas

Eliminación de Boca Juniors

Debut Alianza Lima Libertadores

Libertad invicto

Fixture Copa Libertadores 2025

Alianza vs Libertad EN VIVO

Alianza Lima vs. Libertad EN VIVO HOY

Alianza Lima vs. Libertad partido completo

Alianza Lima vs. Libertad EN VIVO 2025

Alianza Lima vs. Libertad EN VIVO RESUMEN

Alianza Lima vs. Libertad EN VIVO

Alianza Lima vs. Libertad EN VIVO COMPLETO

Alianza Lima vs. Libertad EN VIVO GRATIS

Alianza Lima vs. Libertad EN VIVO ONLINE

Alianza Lima vs. Libertad reacción

Alianza Lima vs. Libertad reacciones en vivo

Alianza Lima vs. Libertad resumen

Alianza Lima vs. Libertad hoy

Alianza Lima vs. Libertad GOLES

Alianza Lima vs. Libertad Estadio Alejandro Villanueva

Resumen de Alianza Lima vs. Libertad

Partido completo Alianza Lima vs. Libertad

Resumen completo Alianza Lima vs. Libertad

Alianza Lima vs. Libertad ESPN

Alianza Lima vs. Libertad ESPN 7

Alianza Lima vs. Libertad DISNEY Plus

Alianza Lima vs Libertad Telefé

Alianza Lima vs Libertad Fútbol Libre TV

Alianza Lima vs. Libertad Secta Deportiva

Alianza Lima vs Libertad A Presión

Alianza Lima vs. Libertad Copa Libertadores

Alianza Lima vs. Libertad Copa Libertadores en vivo

Alianza Lima vs. Libertad Copa Libertadores 2025

Alianza Lima vs. Libertad 2025

Desde Diario Depor

ALIANZA LIMA VS. LIBERTAD EN VIVO COPA LIBERTADORES 2025 Stream Depor.

UNIVERSITARIO VS. RIVER PLATE EN VIVO COPA LIBERTADORES 2025 Stream Depor.

PAOLO GUERRERO tras SPORT BOYS 0-1 ALIANZA LIMA Depor.

REACCIONES de HINCHAS de ALIANZA LIMA tras SPORT BOYS 0-1 ALIANZA LIMA Depor.

"CONTRA TODOS": REACCIONES de HINCHAS de la U tras UNIVERSITARIO 2-0 SPORTING CRISTAL Depor.

PNP pide a la FPF que "RECONCIDEREN" sanción contra UNIVERSITARIO DE DEPORTES Depor.

"Alianza Lima era irreconocible": REACCIONES de HINCHAS tras REGATAS 3-1 ALIANZA LIMA Depor.

¿ALIANZA LIMA AÚN PUEDE CLASIFICAR A COPA SUDAMERICANA? Depor.

ALIANZA LIMA VS. TALLERES EN VIVO COPA LIBERTADORES 2025 Stream Depor.

REACCIÓN AL GOL DE VALERA en UNIVERSITARIO 1-0 BARCELONA Depor.

¿QUÉ NECESITA LA U PARA CLASIFICAR A OCTAVOS DE FINAL tras UNIVERSITARIO 1-0 BARCELONA? Depor.

JORGE FOSSATI tras UNIVERSITARIO 1-0 BARCELONA SC Depor.

SEGUNDO CASTILLO tras UNIVERSITARIO 1-0 BARCELONA SC Depor.

"NO NOS DEN POR MUERTOS": REACCIONES de hinchas tras UNIVERSITARIO 1-0 BARCELONA Depor.

UNIVERSITARIO VS BARCELONA SC EN VIVO COPA LIBERTADORES Stream Depor.

Además hoy día 27 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Depor

Todos los videos desde Diario Depor en Youtube.