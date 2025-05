GRABADO el 31-05-2025

Jovana de la Cruz y Dina Velásquez: el secreto para ganar la Maratón de Santiago Depor

Para un deportista, cruzar la meta de una competencia es el significado de un logro que no solo aborda lo que se vive en ese momento. Pasar la línea simboliza también el éxito de una preparación constante que conlleva a sacrificios que muchas veces son poco valorados por otras personas. En los últimos años, el Perú viene alcanzando distintos premios a nivel mundial y nuestros compatriotas llevan la bandera en lo más alto. Jovana de la Cruz y Dina Velásquez se quedaron con el podio en la Maratón de Santiago 2025, obteniendo la medalla de oro y plata, respectivamente. Más allá de su participación, son dos historias que se conectaron en el camino, descubriendo muchas cosas en común y generando el impulso necesario para poder tentar a más preseas.



Jovana de la Cruz tiene 33 años, pero ha recorrido muchos kilómetros como deportista (participó en los Juegos Olímpicos Río 2016 y Tokio 2020) y ello se vio reflejado en la obtención de la medalla de oro en la Maratón de Santiago. Sin embargo, para ella, compartir el podio con su compatriota tiene un plus adicional porque refuerza los objetivos personales de tener cada vez más deportistas en competencia.



Reforzando la idea, Dina Velásquez no deja de irradiar una sonrisa cuando recuerda lo que fue quedarse con la medalla de plata en su primera competencia internacional. Eso sí, el recorrido tuvo algunas dificultades que pudieron retrasar su recorrido, pero se mostró fuerte en el trayecto. En charla con Depor, reveló cuál fue el problema.



