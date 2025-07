GRABADO el 24-07-2025

Grupo Terna captura a extorsionador que pedía dinero por devolver celular robado en San Miguel

Lo que parecía una simple conversación en el patio de comidas terminó siendo una operación encubierta. Un joven, víctima del robo de su celular, decidió dar el paso valiente y denunciar a quien luego intentó extorsionarlo. La cita fue pactada en San Miguel, donde el presunto delincuente le exigía dinero para devolverle su equipo robado. Lo que no sabía es que los agentes del Escuadrón Verde ya lo tenían en la mira.



Cuando el dinero cambió de manos, el Grupo Terna actuó sin dudarlo. La escena quedó registrada: un delincuente contaba los billetes, sin imaginar que sería el final de su jugada. Este sujeto no solo estaría involucrado en el robo de celulares, sino que integraría una banda dedicada a extorsionar a sus propias víctimas.



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias



Y para vernos por TV, sintonízanos en:

- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3

- Movistar TV: C31 SD / 731 HD

- DirecTV: 1190

- Claro TV: C14 SD / 514 HD

- Best Cable: C92

- Star Globalcom: C12



Y recuerda seguirnos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias



¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.



Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter https://twitter.com/noticiastvperu

Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias



TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TVPerú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.



NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CLIMA, PRONÓSTICO DEL TIEMPO, PODCAST, NOTICIAS PODCAST, NOTICIAS DIGITALES, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS AHORA DIGITAL

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, jueves 24 de julio del 2025.

Presidenta Boluarte participa en presentación de sellos oficiales de signos distintivos peruanos.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, jueves 24 de julio del 2025.

Korina Rivadeneira: bailarín húngaro que agredió a modelo es condenado a prisión suspendida.

Jorge Cuba: PJ condena a más de 21 años de prisión a exviceministro por caso Odebrecht.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias Ahora, jueves 24 de julio del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 24 de julio del 2025.

Fiestas Patrias: realizarán desvíos vehiculares en la Costa Verde del Callao por desfile.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 24 de julio del 2025.

Ministerio de la Mujer brinda apoyo a Korina Rivadeneira tras tocamientos indebidos en show de circo.

La papa nativa, el tesoro andino que conquista el mundo desde lo más alto del Perú I Mercado peruano.

Perú vuelve a fabricar vehículos para uso militar y seguridad tras 40 años de pausa industrial.

Grupo Terna captura a extorsionador que pedía dinero por devolver celular robado en San Miguel.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy jueves 24 de julio del 2025.

TVPerú Sur EN VIVO Noticias desde el sur del Perú jueves 24 de julio.

Además hoy día 25 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.