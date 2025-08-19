GRABADO el 19-08-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 19 de agosto del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!



Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.



Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.



TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, martes 19 de agosto del 2025.

Beca 18: Minedu lanzará en septiembre concurso con 20 000 becas integrales.

Tumbes: policías heridos durante operativo contra presuntos extorsionadores.

UNMSM: separan a profesora que amenazó a estudiantes por reclamarle inasistencias.

Todo lo que se sabe del caso de presunta agresión de fiscalizadores a cómicos ambulantes en Gamarra.

Indonesia: peruana detenida en Bali con cocaína enfrenta posible pena de muerte.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, martes 19 de agosto del 2025.

Ministro del Interior coloca primera piedra del Laboratorio de Criminalística en La Libertad.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 19 de agosto del 2025.

Municipalidad de La Victoria se pronuncia tras denuncia de agresión a cómicos ambulantes.

Cómicos ambulantes denuncian agresión por parte de fiscalizadores de La Victoria.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, martes 19 de agosto del 2025.

Donald Trump despliega buques destructores a costas de Venezuela, pero Nicolás Maduro responde.

Cámaras de seguridad graban asalto y agresión a censista en Chiclayo.

Pasamayito: vecinos intentan bloquear vía que une Comas con SJL por constantes accidentes.

