Cámaras de seguridad graban asalto y agresión a censista en Chiclayo
Una trabajadora del INEI fue asaltada en el pueblo joven San Lorenzo, en José Leonardo Ortiz, cuando un sujeto la golpeó y arrojó al suelo para robarle el dispositivo del censo. El ataque, registrado por cámaras de seguridad, generó alarma entre vecinos y reabrió el debate sobre la seguridad de los empadronadores.
Además hoy día 19 de Agosto
