Indonesia: peruana detenida en Bali con cocaína enfrenta posible pena de muerte
Una peruana podría ser condenada a muerte en Indonesia tras ser detenida en la isla turística de Bali cuando intentaba traficar más de un kilo de cocaína. La compatriota de 42 años escondía la droga en sus prendas de vestir.
