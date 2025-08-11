Colocan bandera colombiana en Santa Rosa en Loreto, Perú.
COLOCAN BANDERA COLOMBIANA EN TERRITORIO PERUANO.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - LUNES 11 DE AGOSTO DEL 2025.
Colocan bandera colombiana en Santa Rosa en Loreto, Perú..
Así luce colegio en pleno conflicto Perú - Colombia: Escolares en Santa Rosa no tienen agua potable.
Reanudaron clases en el único colegio del distrito de Santa Rosa, la I.E. República del Perú..
JUICIO ORAL CONTRA EXPRESIDENTE PEDRO CASTILLO.
Motociclista muere arrollado tras choque múltiple: Chofer quiso huir por estar presuntamente ebrio.
Así viven los vecinos de la isla Santa Rosa quienes reconocen su patriotismo por el Perú..
Fallece precandidato colombiano Miguel Uribe Turbay: Estaba en estado crítico tras atentado en junio.
FALLECE MIGUEL URIBE TURBAY TRAS MESES EN ESTADO CRÍTICO.
¿Qué le falta al Perú para crecer económicamente?.
Secretario personal del papa León XIV hizo vibrar a la comunidad católica en su visita a Chiclayo.
¿Qué le falta al Perú para crecer económicamente?.
¿Es urgente una reforma del sistema de justicia en el Perú?.
¿Reforma del sistema de justicia en el último año de un Gobierno con récord de desaprobación?.
Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.
