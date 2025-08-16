GRABADO el 16-08-2025

LATINA EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 16 DE AGOSTO DEL 2025

LatinaNoticias. Encuentra las noticias de hoy en videos y transmisiones en vivo. Todo nuestro contenido es verificado y riguroso. Más información, entretenimiento y variedades en https://www.latinanoticias.pe/

Síguenos en:
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanotic...
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNotici...
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias
Web: https://www.latina.pe/

Desde Latina Noticias

LATINA EDICIÓN MEDIODÍA- SÁBADO 16 DE AGOSTO DEL 2025.

¡El campo de girasoles viral de TikTok! Visita las Lomas de Aucallama en Huaral.

Dina Boluarte reafirma soberanía de la isla chinería: Esto fue lo que prometió.

¿Cómo reniec pudo validar varias identidades a Raffaello Cárpena? El capo del fraude.

Bolivia podría ir por primera vez a segunda vuelta: Elecciones en medio de la peor crisis política.

Lo mataron por no querer vender droga: Bandas criminales detrás del asesinato en Plaza San Martín.

El peruano con cinco identidades: Placa diplomática delató a Raffaello Carpena acusado de estafas.

Hermanos mueren juntos en trágico accidente: Camión repleto con balones de gas chocó contra casa.

LATINA EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 16 DE AGOSTO DEL 2025.

ROBOCALLING: LA PELIGROSA LLAMADA QUE USAN LOS ESTAFADORES.

ASESINATO EN PLAZA SAN MARTÍN: ATAQUE ESTARÍA LIGADO A LA VENTA DE DROGAS.

FAMILIA DE PERUANO DETENIDO POR ICE EN EE.UU PIDE AYUDA.

Esto es lo que dijo su padre, Harold Forsyth, exembajador..

"Evo Morales incendió el país": ¿Viene una nueva etapa con las elecciones presidenciales en Bolivia?.

"El crimen organizado está ganando la guerra": Atentado fue por una guerra de mafias, según MININTER.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Latina Noticias

video

LATINA EDICIÓN MEDIODÍA- SÁBADO 16 DE AGOSTO DEL 2025

video

¡El campo de girasoles viral de TikTok! Visita las Lomas de Aucallama en Huaral

video

Dina Boluarte reafirma soberanía de la isla chinería: Esto fue lo que prometió

video

¿Cómo reniec pudo validar varias identidades a Raffaello Cárpena? El capo del fraude

video

Bolivia podría ir por primera vez a segunda vuelta: Elecciones en medio de la peor crisis política

video

Lo mataron por no querer vender droga: Bandas criminales detrás del asesinato en Plaza San Martín

video

El peruano con cinco identidades: Placa diplomática delató a Raffaello Carpena acusado de estafas

video

Hermanos mueren juntos en trágico accidente: Camión repleto con balones de gas chocó contra casa

video

LATINA EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 16 DE AGOSTO DEL 2025

video

ROBOCALLING: LA PELIGROSA LLAMADA QUE USAN LOS ESTAFADORES

video

ASESINATO EN PLAZA SAN MARTÍN: ATAQUE ESTARÍA LIGADO A LA VENTA DE DROGAS

video

FAMILIA DE PERUANO DETENIDO POR ICE EN EE.UU PIDE AYUDA

video

Esto es lo que dijo su padre, Harold Forsyth, exembajador.

video

"Evo Morales incendió el país": ¿Viene una nueva etapa con las elecciones presidenciales en Bolivia?

video

"El crimen organizado está ganando la guerra": Atentado fue por una guerra de mafias, según MININTER

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 16 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo