GRABADO el 16-08-2025

LATINA EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 16 DE AGOSTO DEL 2025

¡El campo de girasoles viral de TikTok! Visita las Lomas de Aucallama en Huaral.

Dina Boluarte reafirma soberanía de la isla chinería: Esto fue lo que prometió.

¿Cómo reniec pudo validar varias identidades a Raffaello Cárpena? El capo del fraude.

Bolivia podría ir por primera vez a segunda vuelta: Elecciones en medio de la peor crisis política.

Lo mataron por no querer vender droga: Bandas criminales detrás del asesinato en Plaza San Martín.

El peruano con cinco identidades: Placa diplomática delató a Raffaello Carpena acusado de estafas.

Hermanos mueren juntos en trágico accidente: Camión repleto con balones de gas chocó contra casa.

ROBOCALLING: LA PELIGROSA LLAMADA QUE USAN LOS ESTAFADORES.

ASESINATO EN PLAZA SAN MARTÍN: ATAQUE ESTARÍA LIGADO A LA VENTA DE DROGAS.

FAMILIA DE PERUANO DETENIDO POR ICE EN EE.UU PIDE AYUDA.

Esto es lo que dijo su padre, Harold Forsyth, exembajador..

"Evo Morales incendió el país": ¿Viene una nueva etapa con las elecciones presidenciales en Bolivia?.

"El crimen organizado está ganando la guerra": Atentado fue por una guerra de mafias, según MININTER.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

