Hermanos mueren juntos en trágico accidente: Camión repleto con balones de gas chocó contra casa
Momentos de pánico se vivieron en la vía Pasamayito, conocida como La curva del diablo, en Collique, cuando un camión cargado con balones de gas perdió el control y se estrelló violentamente contra una vivienda.
LATINA EDICIÓN MEDIODÍA- SÁBADO 16 DE AGOSTO DEL 2025.
¡El campo de girasoles viral de TikTok! Visita las Lomas de Aucallama en Huaral.
Dina Boluarte reafirma soberanía de la isla chinería: Esto fue lo que prometió.
¿Cómo reniec pudo validar varias identidades a Raffaello Cárpena? El capo del fraude.
Bolivia podría ir por primera vez a segunda vuelta: Elecciones en medio de la peor crisis política.
Lo mataron por no querer vender droga: Bandas criminales detrás del asesinato en Plaza San Martín.
El peruano con cinco identidades: Placa diplomática delató a Raffaello Carpena acusado de estafas.
Hermanos mueren juntos en trágico accidente: Camión repleto con balones de gas chocó contra casa.
LATINA EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 16 DE AGOSTO DEL 2025.
ROBOCALLING: LA PELIGROSA LLAMADA QUE USAN LOS ESTAFADORES.
ASESINATO EN PLAZA SAN MARTÍN: ATAQUE ESTARÍA LIGADO A LA VENTA DE DROGAS.
FAMILIA DE PERUANO DETENIDO POR ICE EN EE.UU PIDE AYUDA.
Esto es lo que dijo su padre, Harold Forsyth, exembajador..
"Evo Morales incendió el país": ¿Viene una nueva etapa con las elecciones presidenciales en Bolivia?.
"El crimen organizado está ganando la guerra": Atentado fue por una guerra de mafias, según MININTER.
Además hoy día 17 de Agosto en el calendario del Perú.
