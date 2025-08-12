GRABADO el 12-08-2025

Ministra Leslie Urteaga resaltó presencia de programas sociales del Estado peruano en isla Chinería

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga resaltó la presencia de los programas sociales del Estado peruano en la isla Chinería, fronteriza con Colombia. Sostuvo que dicha presencia se remonta a más de 50 años. Destacó el funcionamiento del Colegio República del Perú en la isla Chinería, fundado en 1977, pero que ya antes había un colegio del Estado en los terrenos donde funciona el actual plantel.

