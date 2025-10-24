GRABADO el 24-10-2025

El ministro del Interior pide que se informe a las autoridades sobre manifestaciones

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, pide que se informe a las autoridades sobre marchas para garantizar la seguridad de los asistentes.



Más información en latinanoticias.pe

Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1



Síguenos en:

Web: https://www.latinanoticias.pe

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias

Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe

Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - VIERNES 24 DE OCTUBRE DEL 2025.

PEDRO CASTILLO SE DEFIENDE EN EL CONGRESO POR ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL.

Familia del policía asesinado no conoce a la novia: "Circunstancias extrañas".

El ministro del Interior pide que se informe a las autoridades sobre manifestaciones.

Sujeto tomó de rehén a obstetra en Andamarca.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025.

Extorsionadores quemaron una mototaxi en Independencia.

¡Peruanos podrán votar por internet en las siguientes elecciones! Los requisitos que debes cumplir.

Amenazan a Policía con arreglo floral en Iquitos.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2025.

Señor de los Milagros regresa al Callao luego de 22 años.

Operativos en estado de emergencia: "Es figurita repetida en el Perú".

Fuertes vientos destruyen en instantes cebichería en Piura.

Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en San Juan de Lurigancho.

Dos muertos tras choque de camiones por la Panamericana Sur en Arequipa.

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.