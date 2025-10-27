Las lamentables condiciones de trabajo de la PNP: "Así ponen en riesgo a los peruanos"
FIELES LLEGAN A PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025.
TRANSPORTISTAS BLOQUEAN AVENIDA GAMBETTA: ASESINAN A CHOFER EN PLENO ESTADO DE EMERGENCIA.
Así cayó el "Loco Krisman" tras intentar robar motocicleta en Piura.
Extorsiona a negocios con tickets en Comas: "Pide de 2 a 3 soles".
Exigen sanción inmediata a Lucinda Vásquez, la congresista cortauñas.
Extorsionan a empresaria con 20 mil soles: "Identificaron a todos mis familiares".
El reemplazo de Bermejo: ¿Quién ocupará su lugar en el Congreso tras sentencia de 15 años?.
Las lamentables condiciones de trabajo de la PNP: "Así ponen en riesgo a los peruanos".
Muertos de fosas comunes eran buscados por sus familiares: "Tenían nombre y apellido".
Así capturaron a "Loco Krisman" tras fugarse del penal de Piura.
Comerciante denuncia extorsión a comisaría pero no la ayudan: "Policía espera que me maten".
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025.
Reducen tu cintura al instante pero pueden afectar tu salud: El boom de las fajas.
Periodista avisa a madre que su hijo desaparecido estaba enterrado en fosa común de Morgue de Lima.
