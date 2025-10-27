GRABADO el 27-10-2025

Las lamentables condiciones de trabajo de la PNP: "Así ponen en riesgo a los peruanos"

Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join

Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe

Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1

Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias

Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.

NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

FIELES LLEGAN A PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025.

TRANSPORTISTAS BLOQUEAN AVENIDA GAMBETTA: ASESINAN A CHOFER EN PLENO ESTADO DE EMERGENCIA.

Así cayó el "Loco Krisman" tras intentar robar motocicleta en Piura.

Extorsiona a negocios con tickets en Comas: "Pide de 2 a 3 soles".

Exigen sanción inmediata a Lucinda Vásquez, la congresista cortauñas.

Extorsionan a empresaria con 20 mil soles: "Identificaron a todos mis familiares".

El reemplazo de Bermejo: ¿Quién ocupará su lugar en el Congreso tras sentencia de 15 años?.

Las lamentables condiciones de trabajo de la PNP: "Así ponen en riesgo a los peruanos".

Muertos de fosas comunes eran buscados por sus familiares: "Tenían nombre y apellido".

Así capturaron a "Loco Krisman" tras fugarse del penal de Piura.

Comerciante denuncia extorsión a comisaría pero no la ayudan: "Policía espera que me maten".

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025.

Reducen tu cintura al instante pero pueden afectar tu salud: El boom de las fajas.

Periodista avisa a madre que su hijo desaparecido estaba enterrado en fosa común de Morgue de Lima.

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Latina Noticias

video

FIELES LLEGAN A PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025

video

TRANSPORTISTAS BLOQUEAN AVENIDA GAMBETTA: ASESINAN A CHOFER EN PLENO ESTADO DE EMERGENCIA

video

Así cayó el "Loco Krisman" tras intentar robar motocicleta en Piura

video

Extorsiona a negocios con tickets en Comas: "Pide de 2 a 3 soles"

video

Exigen sanción inmediata a Lucinda Vásquez, la congresista cortauñas

video

Extorsionan a empresaria con 20 mil soles: "Identificaron a todos mis familiares"

video

El reemplazo de Bermejo: ¿Quién ocupará su lugar en el Congreso tras sentencia de 15 años?

video

Las lamentables condiciones de trabajo de la PNP: "Así ponen en riesgo a los peruanos"

video

Muertos de fosas comunes eran buscados por sus familiares: "Tenían nombre y apellido"

video

Así capturaron a "Loco Krisman" tras fugarse del penal de Piura

video

Comerciante denuncia extorsión a comisaría pero no la ayudan: "Policía espera que me maten"

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025

video

Reducen tu cintura al instante pero pueden afectar tu salud: El boom de las fajas

video

Periodista avisa a madre que su hijo desaparecido estaba enterrado en fosa común de Morgue de Lima

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Señor del Mar - Callao

Señor del Mar - Callao

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Terremoto de Lima en 1746

Terremoto de Lima en 1746

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 28 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.39
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo