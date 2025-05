GRABADO el 23-05-2025

Wasi Mikuna: empresas proveedoras de alimentos no operan en las direcciones registradas

En exclusiva para 2025 en 24 Horas, el presidente de la Defensoría Nacional Anticorrupción, Eduardo Herrera, reveló preocupantes irregularidades en el programa social Wasi Mikuna (antes Qali Warma), relacionadas con la contratación de empresas proveedoras de alimentos.



CASOS DE EMPRESAS EN LIMA Y CALLAO



Uno de los casos es el de Corporación MAV S.A.C., que figura con dirección en el jirón El Camino 347, en La Molina. Un equipo de 2025 en 24 Horas verificó que en dicha dirección solo hay una vivienda en construcción, sin indicios de actividad comercial.



Otro ejemplo es el de Corporación JEGA39L S.A.C., cuya dirección oficial está en la Calle Augusto Salazar Bondy, en Santa Anita. Sin embargo, la propietaria del inmueble afirmó no conocer ni haber autorizado el uso de su domicilio para fines empresariales.



Además, algunas de estas empresas están registradas en Huaraz y Juliaca, pero distribuyen alimentos en Lima. En la investigación, solo en Lima y Callao, se identificó un patrón irregular entre al menos diez empresas: fueron creadas poco tiempo antes de firmar contratos con el Estado y registran domicilios legales que no existen o no corresponden con actividades empresariales reales.





