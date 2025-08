GRABADO el 31-07-2025

Huacho: Dueña de churrasquería denuncia extorsión y amenazas contra su familia

María Luisa Talavera Vásquez, una microempresaria y dueña de una churrasquería ubicada en el distrito de Huaura, en Huacho, alzó su voz de protesta y denunció que viene siendo víctima de extorsiones.



En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la emprendedora señaló que las extorsiones vienen desde antes de Fiestas Patrias y que los delincuentes se identifican como miembros de "Los Sanguinarios del Norte".



"Yo estoy extorsionada desde el día 25 de julio, no me di cuenta porque eran llamadas en la noche que yo no contesto porque no los tengo registrados. El día 26 el mismo número me vuelve a llamar, veo la llamada y decía Los Sanguinarios del Norte", dijo.



FALTA DE APOYO LOGÍSTICO



Talavera Vásquez acudió a la comisaría del sector para poner la denuncia correspondiente, sin embargo, el comisario a cargo, quien atendió su denuncia, le indicó que no cuentan con apoyo logístico para las diligencias. En ese sentido, la empresaria exhortó al ministro del Interior a tomar cartas en el asunto.





Ingresa a http://ptv.pe/449653 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 31/07/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Partido Unidad Popular busca alianza con la izquierda rumbo al 2026.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 31 DE JULIO DEL 2025.

Tormenta de arena nunca antes vista sorprende a población de Ica.

Christian Domínguez tras accidente vehicular: "Gracias a dios no hay una tragedia que lamentar".

Fiscalía revela que tesis de exfiscal Benavides tendría plagio en un 80.

Huacho: Dueña de churrasquería denuncia extorsión y amenazas contra su familia.

Diputado boliviano tilda de inadmisible mensaje a la Nación de Dina Boluarte por Fiestas Patrias.

Cajamarca: Llamadas ingresan sin restricción al penal Huacariz pese a bloqueadores.

Llevan al depósito a cinco Anconeros tras operativo en avenida Alfonso Ugarte (2/2).

Rafael López Aliaga califica mensaje a la Nación por Fiestas Patrias: Le pongo 08.

Es lo único que hay: usuarios de 'Anconeros' confirman imprudencias de choferes.

'Anconeros' hacían piques ilegales con otros vehículos.

Llevan al depósito a cinco Anconeros tras operativo en avenida Alfonso Ugarte (1/2).

Hospital Loayza: conductor del Metropolitano y cobrador de anconero siguen en el nosocomio.

Detienen a banda de presuntos extorsionadores en SJL.

Además hoy día 31 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.