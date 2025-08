GRABADO el 31-07-2025

Rafael López Aliaga califica mensaje a la Nación por Fiestas Patrias: Le pongo 08

Tras el mensaje a la Nación que brindó Dina Boluarte por Fiestas Patrias, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, reveló que analizó el pronunciamiento de la mandataria y aseguró que en ninguno de los planes que busca implementar ha puesto en primer plano a la población.



Del mismo modo, el burgomaestre de la capital calificó las palabras de Boluarte Zegarra en el Congreso el último lunes 28 de julio, y enfatizó que tiene una nota desaprobatoria, debido a que ha reflejado una vez más el poco compromiso que tiene su Gobierno con el país.



Yo he hecho un resumen (sobre el mensaje a la Nación) y no hay nada. El principal problema del Perú como es la seguridad ciudadana. ¿Cuánto de presupuesto irá a inteligencia? () Expresidentes han llenado Lima de trenes de Aragua. Yo puse mi (sobre su mensaje) de 08, expresó el titular de la Municipalidad de Lima.



ANUNCIA MARCHA POR TREN LIMA-CHOSICA



Rafael López Aliaga no dejaría pasar la oportunidad para arremeter una vez contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por la negativa de la operatividad del tren Lima-Chosica, asegurando que, de no tener noticias positivas en los próximos días, convocará a una marcha masiva para que pueda dar luz verde para el funcionamiento de las locomotoras.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 31/07/2025



