GRABADO el 24-10-2025

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 24 de octubre del 2025

ATVNoticias ATVNoticiasMatinal

Encuentra más información en www.atv.pe

Síguenos en:

Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9

Twitter: https://twitter.com/atvnoticias

Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe

https://www.tiktok.com/atv.pe

Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias-edicion-matinal

Desde ATV Noticias

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 24 de octubre del 2025.

Sandra Plevisani nos muestra como prepara unas deliciosas galletas griegas kourabiedes.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 24 de Octubre de 2025.

Escolar es secuestrada por un excompañero de colegio que se enamoró de ella y empezó a acosarla.

Delincuente es linchado tras atacar a una adulta mayor con una tijera.

Señor de los Milagros: Pacientes del Hospital Carrión esperan con emoción al Cristo Moreno.

Delincuente que asesinó a madre e hija en SJL por un celular se excusa: "Estaba drogado".

Detienen a 4 presuntos implicados en el asesinato del policía en Carbayllo.

Presidente Jerí halla comisaría de Alfonso Ugarte totalmente vacía durante operativo.

Familia de policía asesinado en Carabayllo exige investigación: "No sabemos nada de la enamorada".

Inkafarma sortea una casa o un millón de soles: ¿Cómo hacer para ganar?.

ATV Noticias Edición Central: Programa del jueves 23 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - JUEVES 23 de OCTUBRE.

Ocurre Ahora: Programa del jueves 23 de octubre del 2025.

Emblemática Avenida Brasil luce vías y cercos perimétricos en mal estado y restos de basura.

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS ATV Noticias

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.