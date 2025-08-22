GRABADO el 22-08-2025

BUKELE y la REELECCIÓN INDEFINIDA: ¿Adiós a la democracia? NewsLR ElSalvador NayibBukele

En El Salvador se vive un momento político decisivo. Una reforma constitucional aprobada el 31 de julio permite la reelección indefinida del presidente Nayib Bukele, eliminando también la segunda vuelta electoral y extendiendo los mandatos de cinco a seis años.



El Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) presentó una nueva demanda ante la Corte Suprema para declarar inconstitucional esta medida, que ya suma tres impugnaciones. La organización denuncia que la reforma viola principios democráticos, reduce el mandato presidencial vigente y contradice tratados internacionales.



Diversas voces nacionales e internacionales, incluyendo la CIDH, han calificado esta reforma como un serio retroceso para la democracia salvadoreña.



¿Qué opinas? ¿La Corte Suprema detendrá la reelección indefinida o consolidará el poder de Bukele?

Además hoy día 22 de Agosto

