Se acabaron los ensayos para NéstorGorosito. Llegó un día clave para AlianzaLima: si en LaVictoria quieren que la eliminación a BocaJuniors tenga un significado mayor, hoy deben dar un paso importante sumando un buen resultado frente a DeportesIquique, por la ida de la Fase 3 de la CopaLibertadores. En ese sentido, consciente de que tiene que poner lo mejor que cuenta a su disposición, ‘Pipo’ saldrá con su oncena más competitiva; eso sí, sin dejar de lado las sensibles bajas de PaoloGuerrero, ErickNoriega, PabloCeppelini y JeanPierreArchimbaud, dos de ellos titulares indiscutibles. En la vereda de enfrente, Miguel Ramírez espera hacerse fuerte en el Estadio Tierra de Campeones para luego viajar a Lima con mucha ilusión. En esta galería te daremos todos los detalles sobre las formaciones de ambos equipo.



#alianzalima #alianzavsiquique #copalibertadores



