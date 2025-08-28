GRABADO el 28-08-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 28 de agosto del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!



Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.



Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.



TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, jueves 28 de agosto del 2025.

Tacna celebra 96 años de su reincorporación al Perú con procesión de la bandera.

Comas: niña de 6 años muere tras caer del piso 14 de un edificio.

Senadores de México se enfrentan a golpes en plena sesión tras debate sobre Estados Unidos.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, jueves 28 de agosto del 2025.

Aprueban extradición de Erick Moreno Hernández, alias el Monstruo, desde Paraguay.

Cajamarca: cámaras de seguridad registran robo de 100 000 soles a empresario cafetalero.

Comas: extorsionador intenta dejar explosivo en farmacia pero explota en su mano.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 28 de agosto del 2025.

Así es la situación en la avenida Ramiro Prialé en su segundo día de cierre parcial.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 28 de agosto del 2025.

Presidenta Dina Boluarte inaugura Central General de Monitoreo y Seguridad Migratoria.

Presidenta Dina Boluarte lidera ceremonia de inicio de obras de la Central de Emergencias 911.

Perú pasa a cuartos de final del Mundial de los Desayunos de Ibai y ahora enfrenta a Ecuador.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy jueves 28 de agosto del 2025.

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

