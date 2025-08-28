TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 28 de agosto del 2025
Tacna celebra 96 años de su reincorporación al Perú con procesión de la bandera.
Comas: niña de 6 años muere tras caer del piso 14 de un edificio.
Senadores de México se enfrentan a golpes en plena sesión tras debate sobre Estados Unidos.
Aprueban extradición de Erick Moreno Hernández, alias el Monstruo, desde Paraguay.
Cajamarca: cámaras de seguridad registran robo de 100 000 soles a empresario cafetalero.
Comas: extorsionador intenta dejar explosivo en farmacia pero explota en su mano.
Así es la situación en la avenida Ramiro Prialé en su segundo día de cierre parcial.
Presidenta Dina Boluarte inaugura Central General de Monitoreo y Seguridad Migratoria.
Presidenta Dina Boluarte lidera ceremonia de inicio de obras de la Central de Emergencias 911.
Perú pasa a cuartos de final del Mundial de los Desayunos de Ibai y ahora enfrenta a Ecuador.
Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.
