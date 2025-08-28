GRABADO el 28-08-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 28 de agosto del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!

Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.

Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.

Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, jueves 28 de agosto del 2025.

Tacna celebra 96 años de su reincorporación al Perú con procesión de la bandera.

Comas: niña de 6 años muere tras caer del piso 14 de un edificio.

Senadores de México se enfrentan a golpes en plena sesión tras debate sobre Estados Unidos.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, jueves 28 de agosto del 2025.

Aprueban extradición de Erick Moreno Hernández, alias el Monstruo, desde Paraguay.

Cajamarca: cámaras de seguridad registran robo de 100 000 soles a empresario cafetalero.

Comas: extorsionador intenta dejar explosivo en farmacia pero explota en su mano.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 28 de agosto del 2025.

Así es la situación en la avenida Ramiro Prialé en su segundo día de cierre parcial.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 28 de agosto del 2025.

Presidenta Dina Boluarte inaugura Central General de Monitoreo y Seguridad Migratoria.

Presidenta Dina Boluarte lidera ceremonia de inicio de obras de la Central de Emergencias 911.

Perú pasa a cuartos de final del Mundial de los Desayunos de Ibai y ahora enfrenta a Ecuador.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy jueves 28 de agosto del 2025.

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

TVPerú Noticias

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, jueves 28 de agosto del 2025

video

Tacna celebra 96 años de su reincorporación al Perú con procesión de la bandera

video

Comas: niña de 6 años muere tras caer del piso 14 de un edificio

video

Senadores de México se enfrentan a golpes en plena sesión tras debate sobre Estados Unidos

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, jueves 28 de agosto del 2025

video

Aprueban extradición de Erick Moreno Hernández, alias el Monstruo, desde Paraguay

video

Cajamarca: cámaras de seguridad registran robo de 100 000 soles a empresario cafetalero

video

Comas: extorsionador intenta dejar explosivo en farmacia pero explota en su mano

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 28 de agosto del 2025

video

Así es la situación en la avenida Ramiro Prialé en su segundo día de cierre parcial

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 28 de agosto del 2025

video

Presidenta Dina Boluarte inaugura Central General de Monitoreo y Seguridad Migratoria

video

Presidenta Dina Boluarte lidera ceremonia de inicio de obras de la Central de Emergencias 911

video

Perú pasa a cuartos de final del Mundial de los Desayunos de Ibai y ahora enfrenta a Ecuador

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy jueves 28 de agosto del 2025

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del pueblo de Nasca (Ica)

Creación del pueblo de Nasca (Ica)

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Fundación de la Universidad Nacional del Altiplano

Fundación de la Universidad Nacional del Altiplano

Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez

Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 29 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

14º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo