Comas: niña de 6 años muere tras caer del piso 14 de un edificio
Tragedia en Comas. Una niña de 6 años perdió la vida al caer desde el piso 14 de un edificio en el condominio Acacias Villa Residencial. Al momento del accidente, la menor se encontraba al cuidado de una joven de 18 años, quien sería su niñera.
¡Suscríbete para más contenido exclusivo!
Sintonízanos en:
- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3
- Movistar TV: C31 SD / 731 HD
- Claro TV: C14 SD / 514 HD
- Best Cable: C92
- Star Globalcom: C12"
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias
Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias
¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1
Desde TVPerú Noticias
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, jueves 28 de agosto del 2025.
Tacna celebra 96 años de su reincorporación al Perú con procesión de la bandera.
Comas: niña de 6 años muere tras caer del piso 14 de un edificio.
Senadores de México se enfrentan a golpes en plena sesión tras debate sobre Estados Unidos.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, jueves 28 de agosto del 2025.
Aprueban extradición de Erick Moreno Hernández, alias el Monstruo, desde Paraguay.
Cajamarca: cámaras de seguridad registran robo de 100 000 soles a empresario cafetalero.
Comas: extorsionador intenta dejar explosivo en farmacia pero explota en su mano.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 28 de agosto del 2025.
Así es la situación en la avenida Ramiro Prialé en su segundo día de cierre parcial.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 28 de agosto del 2025.
Presidenta Dina Boluarte inaugura Central General de Monitoreo y Seguridad Migratoria.
Presidenta Dina Boluarte lidera ceremonia de inicio de obras de la Central de Emergencias 911.
Perú pasa a cuartos de final del Mundial de los Desayunos de Ibai y ahora enfrenta a Ecuador.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy jueves 28 de agosto del 2025.
Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.