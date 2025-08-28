Presidenta Dina Boluarte inaugura Central General de Monitoreo y Seguridad Migratoria
La presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, participó en la inauguración de la Central General de Monitoreo y Seguridad Migratoria en Breña. El ministro del Interior, Carlos Malaver, participó en esta actividad.
