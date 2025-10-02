GRABADO el 02-10-2025

PARO DE TRANSPORTISTAS HOY EN VIVO: 'Titulares en LR' Noticiero del jueves 2 de octubre

Acompáñanos en la cobertura en vivo de los sucesos más importante de este jueves 2 de octubre de 2025.

paro de transportistas
paro de transportistas en lima
paro de transportistas 2 de octubre
paro de transporte hoy en vivo
paro de transporte el jueves 2 de octubre
paro de transportes mañana 2 de octubre
paro de transporte hoy en vivo lima
paro de transporte 02 de octubre
paro de transporte hoy en vivo peru
paro de transporte hoy
noticias en vivo
noticias en vivo peru
noticias de hoy
noticias en vivo peru lima hoy
noticias
noticias de lima hoy
noticias en vivo de hoy
noticias en vivo peru hoy dia
noticias de hoy peru en vivo
noticias internacionales de hoy

Desde La República - LR+

Se fue SANTIVÁÑEZ y los líos del ALCALDE Sin Guion con Rosa María Palacios.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 02 de octubre 2025 EnDirectoLR.

¡ALERTA! CHINA INVERTIRÁ en América Latina con TREN Bioceánico.

Hinchas de ALIANZA aún sueñan con el CLAUSURA: Lucharemos hasta el final LR.

¿Quién es el NUEVO COMANDANTE GENERAL PNP? CURWEN EN LA REPÚBLICA shorts.

PARO DE TRANSPORTISTAS HOY EN VIVO: 'Titulares en LR' Noticiero del jueves 2 de octubre.

REACCIONES de HINCHAS de la 'U' tras el 2-0 ante A. Atlético: Ya TENEMOS el TRICAMPEONATO LR.

CURWEN ENCARA A DINA: "Lo material se repara, pero ¿los 50 MUERTOS?".

EE. UU. amenaza a ISRAEL: ATACAR a QATAR sería atacar a AMÉRICA Noticias del 1 de octubre LR.

Paro del 2 de octubre: ministros minimizan convocatoria de transportistas EnVivoLR.

Congresista Luque propone pensión para hijos de transportistas asesinados HLR.

Retiro AFP, Paro de Transportes, Visa EE.UU, Dina Boluarte y más este 01octubre Las10DelDía.

CURWEN LE RECUERDA a OSCAR ARRIOLA su vínculo con 'Chibolín' y su APOYO a DINA.

Las Bambas impulsa la minería sostenible en el Perú.

TODO sobre el NUEVO COMANDANTE GENERAL de la PNP.

Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

Se fue SANTIVÁÑEZ y los líos del ALCALDE Sin Guion con Rosa María Palacios

video

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 02 de octubre 2025 EnDirectoLR

video

¡ALERTA! CHINA INVERTIRÁ en América Latina con TREN Bioceánico

video

Hinchas de ALIANZA aún sueñan con el CLAUSURA: Lucharemos hasta el final LR

video

¿Quién es el NUEVO COMANDANTE GENERAL PNP? CURWEN EN LA REPÚBLICA shorts

video

PARO DE TRANSPORTISTAS HOY EN VIVO: 'Titulares en LR' Noticiero del jueves 2 de octubre

video

REACCIONES de HINCHAS de la 'U' tras el 2-0 ante A. Atlético: Ya TENEMOS el TRICAMPEONATO LR

video

CURWEN ENCARA A DINA: "Lo material se repara, pero ¿los 50 MUERTOS?"

video

EE. UU. amenaza a ISRAEL: ATACAR a QATAR sería atacar a AMÉRICA Noticias del 1 de octubre LR

video

Paro del 2 de octubre: ministros minimizan convocatoria de transportistas EnVivoLR

video

Congresista Luque propone pensión para hijos de transportistas asesinados HLR

video

Retiro AFP, Paro de Transportes, Visa EE.UU, Dina Boluarte y más este 01octubre Las10DelDía

video

CURWEN LE RECUERDA a OSCAR ARRIOLA su vínculo con 'Chibolín' y su APOYO a DINA

video

Las Bambas impulsa la minería sostenible en el Perú

video

TODO sobre el NUEVO COMANDANTE GENERAL de la PNP

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Expo Amazónica

Expo Amazónica

Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles en la región Cusco

Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles en la región Cusco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día de la Creación Política de Jauja

Día de la Creación Política de Jauja

Día Internacional de la No Violencia

Día Internacional de la No Violencia

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 02 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.47
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo