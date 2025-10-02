GRABADO el 02-10-2025

PARO DE TRANSPORTISTAS HOY EN VIVO: 'Titulares en LR' Noticiero del jueves 2 de octubre

Acompáñanos en la cobertura en vivo de los sucesos más importante de este jueves 2 de octubre de 2025.



paro de transportistas

paro de transportistas en lima

paro de transportistas 2 de octubre

paro de transporte hoy en vivo

paro de transporte el jueves 2 de octubre

paro de transportes mañana 2 de octubre

paro de transporte hoy en vivo lima

paro de transporte 02 de octubre

paro de transporte hoy en vivo peru

paro de transporte hoy

noticias en vivo

noticias en vivo peru

noticias de hoy

noticias en vivo peru lima hoy

noticias

noticias de lima hoy

noticias en vivo de hoy

noticias en vivo peru hoy dia

noticias de hoy peru en vivo

noticias internacionales de hoy

Se fue SANTIVÁÑEZ y los líos del ALCALDE Sin Guion con Rosa María Palacios.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 02 de octubre 2025 EnDirectoLR.

¡ALERTA! CHINA INVERTIRÁ en América Latina con TREN Bioceánico.

Hinchas de ALIANZA aún sueñan con el CLAUSURA: Lucharemos hasta el final LR.

¿Quién es el NUEVO COMANDANTE GENERAL PNP? CURWEN EN LA REPÚBLICA shorts.

PARO DE TRANSPORTISTAS HOY EN VIVO: 'Titulares en LR' Noticiero del jueves 2 de octubre.

REACCIONES de HINCHAS de la 'U' tras el 2-0 ante A. Atlético: Ya TENEMOS el TRICAMPEONATO LR.

CURWEN ENCARA A DINA: "Lo material se repara, pero ¿los 50 MUERTOS?".

EE. UU. amenaza a ISRAEL: ATACAR a QATAR sería atacar a AMÉRICA Noticias del 1 de octubre LR.

Paro del 2 de octubre: ministros minimizan convocatoria de transportistas EnVivoLR.

Congresista Luque propone pensión para hijos de transportistas asesinados HLR.

Retiro AFP, Paro de Transportes, Visa EE.UU, Dina Boluarte y más este 01octubre Las10DelDía.

CURWEN LE RECUERDA a OSCAR ARRIOLA su vínculo con 'Chibolín' y su APOYO a DINA.

Las Bambas impulsa la minería sostenible en el Perú.

TODO sobre el NUEVO COMANDANTE GENERAL de la PNP.

Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.