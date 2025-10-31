GRABADO el 31-10-2025

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 31 DE OCTUBRE DEL 2025

ATENCIÓN Ya estamos EnVivo en 24HorasMediodía bajo la conducción de PaolaMoreno

Todos los detalles EN VIVO por PanamericanaTelevisión PanamericanaNoticias

Desde 24 Horas

Aníbal Torres se pronuncia por intento de golpe de Estado de Castillo.

Keiko Fujimori: "Gobernaré como el chino, con mano dura".

Juan Manuel Vargas y el "Puma" Carranza postularían al Congreso por Somos Perú.

Controversia en El Agustino: fiscal rompe acta y detenidos son liberados.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 31 DE OCTUBRE DEL 2025.

Amenazan de muerte a chofer de la línea T. Dos falsos pasajeros le dejaron una bala.

Huaura: tres hombres son asesinados a balazos dentro de una cevichería.

Cajamarca: a chicotazos castigan a ladrones de ganado valorizados en 9 mil soles.

Puno: Un muerto y 3 heridos tras caer torre de parlantes en fiesta.

Surco: 'Peperas' roban prendas y celulares a jóvenes.

Operativo en Tumbes revela conexión entre bandas peruanas y ecuatorianas.

Capturan a 'Los Demonios' vinculados a sicarito y extorsión.

Mercados de Lima acatarán paro del 6 de noviembre.

Martín Ojeda confirma paro de transportistas este 4 de noviembre.

Huacho: Queman camioneta de comandante de comisaría.

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.