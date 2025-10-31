GRABADO el 31-10-2025

Operativo en Tumbes revela conexión entre bandas peruanas y ecuatorianas

En un operativo encubierto, agentes de la Policía Nacional del Perú lograron la detención de tres presuntos implicados en el atentado contra un agente bancario en Tumbes. Entre los capturados se encuentran dos menores de edad, quienes fueron intervenidos durante un allanamiento en una vivienda del barrio San José. Durante la diligencia, las autoridades hallaron municiones, explosivos artesanales, drogas y una motocicleta reportada como robada el año pasado.



Policía incauta dinamita y detecta nexos con Los Choneros



De acuerdo con el reporte policial, en la vivienda intervenida se encontraron siete cartuchos de dinamita con sus respectivos detonadores, los cuales fueron lacrados como parte de las evidencias. La motocicleta decomisada habría sido utilizada en el ataque contra el agente bancario, ocurrido semanas atrás. Los investigadores también identificaron prendas de vestir coincidentes con las observadas en las imágenes de las cámaras de seguridad el día del atentado, lo que reforzó la vinculación de los detenidos con el hecho.



Las primeras indagaciones señalan que los tres sujetos formarían parte de la organización delictiva conocida como Los Fatales de Pullaco, la cual mantiene presuntos vínculos con la peligrosa banda ecuatoriana Los Choneros. Fuentes policiales no descartan que estos grupos estén detrás de las recientes amenazas y extorsiones a empresarios y comerciantes en distintas zonas de Tumbes.



La Policía continúa las investigaciones para determinar la magnitud de la conexión entre las bandas peruanas y ecuatorianas, así como su participación en otras actividades ilícitas en la frontera norte. Todo el material incautado se encuentra bajo cadena de custodia, mientras el Ministerio Público evalúa las medidas legales contra los implicados.





Ingresa a http://ptv.pe/457458 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 31/10/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Aníbal Torres se pronuncia por intento de golpe de Estado de Castillo.

Keiko Fujimori: "Gobernaré como el chino, con mano dura".

Juan Manuel Vargas y el "Puma" Carranza postularían al Congreso por Somos Perú.

Controversia en El Agustino: fiscal rompe acta y detenidos son liberados.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 31 DE OCTUBRE DEL 2025.

Amenazan de muerte a chofer de la línea T. Dos falsos pasajeros le dejaron una bala.

Huaura: tres hombres son asesinados a balazos dentro de una cevichería.

Cajamarca: a chicotazos castigan a ladrones de ganado valorizados en 9 mil soles.

Puno: Un muerto y 3 heridos tras caer torre de parlantes en fiesta.

Surco: 'Peperas' roban prendas y celulares a jóvenes.

Operativo en Tumbes revela conexión entre bandas peruanas y ecuatorianas.

Capturan a 'Los Demonios' vinculados a sicarito y extorsión.

Mercados de Lima acatarán paro del 6 de noviembre.

Martín Ojeda confirma paro de transportistas este 4 de noviembre.

Huacho: Queman camioneta de comandante de comisaría.

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.