GRABADO el 31-10-2025

Capturan a 'Los Demonios' vinculados a sicarito y extorsión

En un operativo realizado por los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el marco del estado de emergencia, se pudo dar con la captura de presuntos integrantes de la banda criminal conocida como Los Demonios del Triunfo.

Durante el trabajo de los efectivos de la PNP, se hallaron en la vivienda que ocupaban celulares de procedencia ilícita y armas de fuego. Además, municiones que era utilizadas cada vez que iban a cometer un golpe criminal, como también, stickers que pegaban en vehículos que se dedicaban al servicio de colectivo.

En declaraciones, el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, reveló que las personas intervenidas tenían procesos investigativos en su contra, por lo que, cuestionó que sigan en libertad cometiendo actos ilícitos.

ESTARÍA INVOLUCRADOS EN EL ROBO DE CAMIONETA

Hace unos días, pasajeros de un vehículo de transporte público grabaron el robo de una camioneta a pocos metros del Hospital Maria Auxiliadora en San Juan de Miraflores (SJM), los autores de este asalto formarían parte de la banda Los Demonios del Triunfo.

