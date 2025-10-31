GRABADO el 31-10-2025

Mercados de Lima acatarán paro del 6 de noviembre

El Frente de Mercados del Perú anunció un paro nacional para el próximo 6 de noviembre, en respuesta al incremento de la inseguridad ciudadana en todo el país, específicamente en Lima. La medida, que incluirá el cierre de mercados y centros de abasto en todo el territorio nacional, busca llamar la atención del Gobierno sobre el abandono que afirman enfrentan los emprendedores y microempresarios del sector.



El presidente del gremio, Manuel Peralta, señaló que el Estado está lejano a los emprendedores. Explicó que la decisión de paralizar actividades surge ante el incremento de extorsiones, robos y amenazas que sufren a diario los comerciantes. Como microempresarios somos presa fácil de los delincuentes. Nadie nos valora. Estamos siendo presionados por estas lacras, afirmó el dirigente.



Según estimaciones del Frente de Mercados, más de 1,2 millones de trabajadores en Lima Metropolitana y Callao participarán en la medida, junto con 240.000 comerciantes de San Juan de Lurigancho. A nivel nacional, el paro afectará directamente a 4,5 millones de personas. ¿Cómo vamos a desarrollarnos económicamente si nos extorsionan? ¿A dónde acudimos?, cuestionó Peralta.



AUSENCIA DE LAS AUTORIDADES POLICIALES



El representante gremial también denunció la falta de acción del Ministerio del Interior, al que dijo han solicitado sin éxito controles policiales permanentes en los principales centros de abasto. Estas situaciones nos preocupan bastante. Si la autoridad política no está presente donde la necesitamos, ¿cómo podemos desarrollarnos libremente?, señaló.

Desde 24 Horas

Aníbal Torres se pronuncia por intento de golpe de Estado de Castillo.

Keiko Fujimori: "Gobernaré como el chino, con mano dura".

Juan Manuel Vargas y el "Puma" Carranza postularían al Congreso por Somos Perú.

Controversia en El Agustino: fiscal rompe acta y detenidos son liberados.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 31 DE OCTUBRE DEL 2025.

Amenazan de muerte a chofer de la línea T. Dos falsos pasajeros le dejaron una bala.

Huaura: tres hombres son asesinados a balazos dentro de una cevichería.

Cajamarca: a chicotazos castigan a ladrones de ganado valorizados en 9 mil soles.

Puno: Un muerto y 3 heridos tras caer torre de parlantes en fiesta.

Surco: 'Peperas' roban prendas y celulares a jóvenes.

Operativo en Tumbes revela conexión entre bandas peruanas y ecuatorianas.

Capturan a 'Los Demonios' vinculados a sicarito y extorsión.

Mercados de Lima acatarán paro del 6 de noviembre.

Martín Ojeda confirma paro de transportistas este 4 de noviembre.

Huacho: Queman camioneta de comandante de comisaría.

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.