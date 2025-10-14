GRABADO el 14-10-2025

Esto declaró el alcalde de SJL sobre venta de chips en reunión con José Jerí LR

¡SE ARMA EL GABINETE! JOSÉ JERÍ tomaría juramento a sus MINISTROS HLR.

Poder Judicial ordenó la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación l EnVivoLR.

¡NO SE CALLA! Castillo critica al Gobierno de Jerí y acusa al Congreso de manipular el poder HLR.

CURWEN EN LA REPÚBLICA PROGRAMA del 15/10/25 La República - LR.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 15/10/25 La República - LR.

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 15/10/25 La República - LR.

TRUMP y MILEI EN VIVO ESPAÑOL: mandatarios se REÚNEN EN LA CASA BLANCA LR.

Esto declaró el alcalde de SJL sobre venta de chips en reunión con José Jerí LR.

¡ENCARA AL GOBIERNO! Vizcarra arremete contra José Jerí tras la vacancia de Dina Boluarte HLR.

FRANCO VIDAL exige estabilidad tras reunirse con el presidente JOSÉ JERÍ HardNews.

PARO 15 DE OCTUBRE: transportistas no acatarán paro LR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 14 de octubre 2025 EnDirectoLR.

Machado advierte que NO RECOGERÁ el Nobel si Maduro sigue en el poder LR.

TODO SOBRE DELIA ESPINOZA Y HARVEY COLCHADO EN VIVO CURWEN EN LA REPÚBLICA.

Alcalde de SJL advierte a JOSÉ JERÍ por venta irregular de chips LR.

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Fundación de Tingo María - Huánuco

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Mundial del Lavado de Manos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

