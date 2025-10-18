GRABADO el 18-10-2025

PNP reconstruye muerte de 'Trvko' en marcha del 15 de octubre EnVivoLR

El joven Eduardo Ruíz Sáenz (32) conocido artísticamente como "Trvko", falleció el 15 de octubre durante la marcha nacional en Lima, en medio de un contexto de creciente tensión social y denuncias por el uso excesivo de la fuerza policial. La muerte del joven ocurrió en Plaza Francia, en el centro de Lima, poco después de recibir el impacto de un proyectil de arma de fuego durante la manifestación contra el gobierno de transición de José Jerí. La PNP reconoció que el disparo fue realizado por el suboficial Luis Magallanes, de la Dirincri.



Suscríbete SIN COSTO a La República Noticias y entérate de las noticias del Perú EN VIVO: "Le pido perdón a su familia", declaró j...



¿Tienes una denuncia o quieres reportar un hecho? Escríbenos al WhatsApp de La República https://wa.me/51941000000.



Noticias Perú, Perú hoy, Noticias en vivo, Último minuto, Lo último, Urgente, Noticias peruanas en vivo, streaming Perú, La República, El Popular, Líbero, Noticieros en Perú.



reconstrucción

policías

Marcha nacional

criminalística

Exjefe chavista revela red de financiamiento ilegal en Latinoamérica LR.

Una Bolivia en crisis decide presidente entre candidatos derechistas LR.

José Jerí homenajea al Señor de los Milagros en exteriores de Palacio de Gobierno HLR.

PNP reconstruye muerte de 'Trvko' en marcha del 15 de octubre EnVivoLR.

PNP HA DETENIDO ARBITRARIAMENTE A MUCHOS CIUDADANOS ARDETROYA CON JULIANA OXENFORD.

¡DIRECTA! Madre de niña herida por lacrimógena responsabiliza a la PNP HLR.

¡ADVIERTE! Delia Espinoza: JNJ buscaría incumplir su reposición como fiscal de la Nación HLR.

ENTREVISTA A HARVEY COLCHADO: CORRUPCIÓN EN LA PNP Y NUEVOS MINISTROS CURWEN EN LA REPÚBLICA.

Elecciones presidenciales en Bolivia: esto pasa en la frontera con Perú EnVivoLR.

PROCESIÓN del SEÑOR de los MILAGROS hoy: Segundo recorrido LR.

ROSA MARÍA PALACIOS INCREPA A VOCERO DE APP POR APOYO A DINA BOLUARTE Y JOSÉ JERÍ SIN GUION.

TRUMP y ZELENSKI se reunieron por posible intercambio de armas Noticias 17 de octubre 2025.

Madre de niña impactada con bomba lacrimógena culpa a PNP EnVivoLR.

Los heridos que oculta Jerí, Eduardo Ruiz y más este 17 de octubre Las10DelDía.

FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO PROGRAMA del 20/10/25 La República - LR.

Además hoy día 18 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.