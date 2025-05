GRABADO el 09-05-2025

Los retos que encabezarán la agenda del papa León XIV al frente de la Iglesia

Al peruano se le reconoce por su carisma, su alegría y su espíritu solidario. Quizá por eso no sorprende que Robert Prevost, el misionero que cantaba villancicos en Chiclayo y compartía café con los vecinos en la carretera, haya sido elegido como León XIV, el nuevo Papa de la Iglesia Católica.



El Papa del ceviche y el villancico



Prevost no es un nombre ajeno para los peruanos. Vivió durante años en Chiclayo, probó el ceviche, el seco de cabrito y caminó nuestras calles como un vecino más. Hoy, convertido en el primer Papa con raíces peruanas, conserva la sencillez que lo caracterizó como misionero.



Una Iglesia que necesita escucharse



La tarea de León XIV no es menor. Según el Censo de 2017, el 76 de peruanos se identifica como católico. Sin embargo, la Conferencia Episcopal advierte que solo un 10 de esos fieles mantiene una relación activa con la Iglesia.



La razón, aseguran expertos, radica en una percepción de juicio y jerarquía que aleja a los creyentes, especialmente a quienes se encuentran en procesos de conversión o pertenecen a comunidades tradicionalmente excluidas. Muchas veces se encuentran con personas que les dicen: todavía no estás preparado, advierte Franco Segura, director de Perú Católico.

Desde 24 Horas

PAPA LEÓN XIV ROMPE ESQUEMAS, MÍRALO AHORA - 24 DIGITAL.

Juan Carlos Liendo sobre captura de "El Italiano": "Han agarrado a un hombre muy importante".

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 9 DE MAYO DE 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 9 DE MAYO DE 2025.

Iván Meini: "El PJ negó arresto domiciliario a Toledo porque no hay sentencia firme en su caso".

Papa León XIV celebra su primera misa: homilía se enfocó en la misión evangelizadora de la Iglesia.

Congreso: aprueban bono para fiscalizadores de Sunafil con base a cantidad de multas que impogan.

Los retos que encabezarán la agenda del papa León XIV al frente de la Iglesia.

Los agustinos del Perú recuerdan con cariño al nuevo Papa León XIV.

Papa León XIV: El restaurante en Chiclayo que conquistó su paladar durante su etapa como obispo.

Boluarte quiere subirse el sueldo mientras salen a la luz más detalles de sus operaciones estéticas.

Ministro de Economía no acude al Congreso para explicar aumento de sueldo para Dina Boluarte.

Alejandro Toledo: PJ rechaza solicitud de expresidente para cumplir sentencia en su vivienda.

Dina Boluarte llegó a Pataz: Presidenta se reunió con la Policía y Fuerzas Armadas.

Alias 'El Italiano': autor de asesinato de Paul Flores será trasladado a Lima.

Además hoy día 10 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.