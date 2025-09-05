GRABADO el 05-09-2025

Diego Bazán sobre hackeo a la Dirin: "Detrás están organizaciones que buscan vulnerar a la PNP"

El congresista Diego Bazán denunció que la reciente filtración de información de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú no puede considerarse un hecho menor ni una simple divulgación de datos, como señaló el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria. Yo creo que es no tener sangre en la cara para salir a decir que lo que ha habido no es un hackeo, expresó en una entrevista televisiva.



Según el legislador, la magnitud del acceso a documentos revela un compromiso profundo de la seguridad institucional. Más de 40 terabytes de información han sido expuestos. Esto vulnera la seguridad de los oficiales y suboficiales de inteligencia, quienes pueden ser víctimas de atentados o de coacción para ponerse del lado de las organizaciones criminales, advirtió.



Críticas a la gestión de inteligencia



Bazán también cuestionó la permanencia del general Ríos Tiravanti al frente de la Dirección de Inteligencia, a quien había señalado anteriormente por antecedentes vinculados a minería ilegal. Yo le advertí el año pasado que no era apto para el cargo. Y hoy es el responsable de un sistema de ciberseguridad que costó 7 millones de soles y que justamente ha sido vulnerado, señaló.



El parlamentario alertó que lo ocurrido no corresponde a un ataque aislado, sino a un intento sistemático de debilitar a la Policía Nacional. Yo no creo que este tema sea por diversión, como suelen hacer algunos hackers. Detrás están las organizaciones criminales que quieren vulnerar también a la inteligencia de la policía y lo están logrando de manera muy fácil, remarcó. Ante ello, anunció que citará al ministro del Interior y al alto mando de la PNP al Congreso de la República y no descartó una eventual censura ministerial.





Ingresa a http://ptv.pe/452813 para más información



Emitido en el programa 2025 En 24 Horas de Panamericana Televisión el 05/09/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 5 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Romy RChang: Fiscalía presentó a última hora prolongación de prisión preventiva contra Betssy Chávez.

Diego Bazán sobre hackeo a la Dirin: "Detrás están organizaciones que buscan vulnerar a la PNP".

Juan Velit: exjefe de inteligencia no descarta participación de policias en hackeo a la Dirin.

Ricardo Valdés: Atentado en Trujillo estaría vinculado a rencillas por minería ilegal.

Gobierno aprueba reglamento de reforma de pensiones: estos son los principales cambios.

Comandante general de la PNP niega hackeo a base de datos de la Dirin.

Hackers peruanos filtran datos confidenciales de la Dirección de Inteligencia de la PNP.

Comerciantes trabajan con miedo tras ataque a balazos a mercado en SJM.

Puente temporal en Panamericana Norte lleva más de seis años sin ser reemplazado.

Vándalos en Manada golpean, acuchillan y balean a hombre en VES.

Ley de amnistía: Corte IDH hace un llamado a los jueces peruanos abstenerse aplicar la norma.

Daniel Urresti busca acogerse a la ley de amnistía para anular su condena de 12 años.

César Acuña exige estado de sitio en Trujillo tras atentado con explosivos en Las Quintanas.

Roberto Sánchez solicita contratar a Betssy Chávez como asesora personal en el Congreso.

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.