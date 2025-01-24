GRABADO el 05-09-2025

2025 EN 24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 5 DE SETIEMBRE DEL 2025

2025 EN 24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 5 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Romy RChang: Fiscalía presentó a última hora prolongación de prisión preventiva contra Betssy Chávez.

Diego Bazán sobre hackeo a la Dirin: "Detrás están organizaciones que buscan vulnerar a la PNP".

Juan Velit: exjefe de inteligencia no descarta participación de policias en hackeo a la Dirin.

Ricardo Valdés: Atentado en Trujillo estaría vinculado a rencillas por minería ilegal.

Gobierno aprueba reglamento de reforma de pensiones: estos son los principales cambios.

Comandante general de la PNP niega hackeo a base de datos de la Dirin.

Hackers peruanos filtran datos confidenciales de la Dirección de Inteligencia de la PNP.

Comerciantes trabajan con miedo tras ataque a balazos a mercado en SJM.

Puente temporal en Panamericana Norte lleva más de seis años sin ser reemplazado.

Vándalos en Manada golpean, acuchillan y balean a hombre en VES.

Ley de amnistía: Corte IDH hace un llamado a los jueces peruanos abstenerse aplicar la norma.

Daniel Urresti busca acogerse a la ley de amnistía para anular su condena de 12 años.

César Acuña exige estado de sitio en Trujillo tras atentado con explosivos en Las Quintanas.

Roberto Sánchez solicita contratar a Betssy Chávez como asesora personal en el Congreso.

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

2025 EN 24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 5 DE SETIEMBRE DEL 2025

Romy RChang: Fiscalía presentó a última hora prolongación de prisión preventiva contra Betssy Chávez

Diego Bazán sobre hackeo a la Dirin: "Detrás están organizaciones que buscan vulnerar a la PNP"

Juan Velit: exjefe de inteligencia no descarta participación de policias en hackeo a la Dirin

Ricardo Valdés: Atentado en Trujillo estaría vinculado a rencillas por minería ilegal

Gobierno aprueba reglamento de reforma de pensiones: estos son los principales cambios

Comandante general de la PNP niega hackeo a base de datos de la Dirin

Hackers peruanos filtran datos confidenciales de la Dirección de Inteligencia de la PNP

Comerciantes trabajan con miedo tras ataque a balazos a mercado en SJM

Puente temporal en Panamericana Norte lleva más de seis años sin ser reemplazado

Vándalos en Manada golpean, acuchillan y balean a hombre en VES

Ley de amnistía: Corte IDH hace un llamado a los jueces peruanos abstenerse aplicar la norma

Daniel Urresti busca acogerse a la ley de amnistía para anular su condena de 12 años

César Acuña exige estado de sitio en Trujillo tras atentado con explosivos en Las Quintanas

Roberto Sánchez solicita contratar a Betssy Chávez como asesora personal en el Congreso

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de Talara

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Semana de la Educación Vial

