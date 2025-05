GRABADO el 03-05-2025

La Libertad: enfrentamiento entre policías y mineros ilegales deja ocho heridos en Pataz

Ocho personas, entre ellas dos agentes de la PNP y seis civiles, resultaron heridas esta madrugada tras un enfrentamiento entre policías y mineros ilegales que intentaron tomar la planta procesadora Aracoto, de la minera Caravelí, en Pataz, La Libertad.



El ataque ocurrió alrededor de las 4:00 a.m. del sábado 3 de mayo, según el Reporte de Emergencia N 330-2025 del COER La Libertad. Los heridos fueron llevados al Hospital de Tayabamba, mientras cuatro de ellos serán trasladados por vía aérea al Hospital Regional de Trujillo.



El COER no confirmó si hay fallecidos ni si los atacantes están entre los lesionados. El incidente se registra en una provincia sitiada por la minería ilegal, actividad que ha escalado tensiones en la región.



Mineros desaparecidos



Además, persiste la desaparición de 13 trabajadores de un minero artesanal con contrato en la empresa Poderosa, también ubicada en Pataz. Hasta ahora, ninguna autoridad ha brindado información sobre el paradero de estos desaparecidos.



Minería ilegal en zona



La planta Aracoto, blanco del asalto, procesa minerales en una zona donde la minería ilegal compite con operaciones formales. Aunque no se detalló el número de atacantes, el uso de armas de fuego refleja la violencia en el área.





Ingresa a http://ptv.pe/441850 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 03/05/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

