GRABADO el 07-08-2025

Secretos de Cocina: Programa del jueves 06 de agosto del 2025

Fe de Erratas ARANA Y PETRO EN SANTA ROSA Y LETICIA ¿JUNTOS PERO NO REVUELTOS? - ATV.

Ministro Maurate sobre retiro de la Corte IDH: ¿El Gabinete está de acuerdo con la propuesta?.

Ministro de Trabajo sobre inseguridad ciudadana: Los jóvenes no acceden a la educación superior.

Daniel Maurate responde a cuestionamientos por viaje de la presidenta a Japón.

Ayacucho: Violenta pelea por puestos de mercado en deja mujer y bebé heridos.

Puente Piedra: Barristas se enfrentan en plena avenida.

'Melcochita' responde a críticas contra proyecto ley para declararlo Patrimonio Cultural.

'Secretos de Cocina': Aprende a preparar unos malfatti irresistibles con Sandra Plevisani.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 06 de agosto del 2025.

Sujeto que tocó indebidamente a actriz ya tenía denuncias: "No es un hecho aislado".

Huancayo: Niño de 12 años salva a su madre de ser asesinada a cuchillazos por su padre.

Los Olivos: Balean bus de 'El Chino' pese a pagar cupos.

Habla hermano de sujeto que robó arma a policía asesinado: "Yo le dije: 'devuelve eso'".

Menor reportado como desaparecido hoy se reencuentra con su mamá.

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

