GRABADO el 15-10-2025

Incidentes frente al congreso durante la marcha del 15 de octubre en Lima El Comercio

La marcha nacional del 15 de octubre contra la delincuencia, inicialmente convocada como una protesta pacífica, se tornó en un escenario de confrontación en el centro de Lima. Jóvenes con los rostros cubiertos intentaron derribar las rejas metálicas que bloqueaban el paso hacia la Plaza Bolívar, frente al Palacio Legislativo. Ante la presión de los manifestantes, la policía desplegó bombas lacrimógenas para dispersar a las multitudes en la avenida Abancay, provocando columnas de humo visibles alrededor del Congreso.



