GRABADO el 15-10-2025

Salud mental en crisis: desafíos, avances y soluciones urgentes en el Perú

En esta Mesa Digital presentada por El Comercio y ALAFAL, expertos en salud mental analizaran la situación actual del Perú: los retos estructurales del sistema, los avances en políticas públicas y la urgencia de garantizar una atención integral, equitativa y descentralizada.
Moderación:
Mario Cortijo, Coordinador de Proyectos Periodísticos de El Comercio.
Participan:
Dr. Alfredo Saavedra, Director General del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi
Dr. Carlos Bromley, psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del MINSA
Dra. Carmen Masías, Directora Ejecutiva de CEDRO
Dr. Carlos Mendoza Angulo, psiquiatra y Presidente del Capítulo Peruano de la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares
Dr. Julián Obregón, representante de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos en Latinoamérica ALAFAL
Una conversación necesaria para entender cómo fortalecer el bienestar emocional y psicológico en nuestro país.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Día Mundial de la Alimentación

Día Mundial de la Alimentación

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día de la Educación Inclusiva

Día de la Educación Inclusiva

