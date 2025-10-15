GRABADO el 15-10-2025

Salud mental en crisis: desafíos, avances y soluciones urgentes en el Perú

En esta Mesa Digital presentada por El Comercio y ALAFAL, expertos en salud mental analizaran la situación actual del Perú: los retos estructurales del sistema, los avances en políticas públicas y la urgencia de garantizar una atención integral, equitativa y descentralizada.

Moderación:

Mario Cortijo, Coordinador de Proyectos Periodísticos de El Comercio.

Participan:

Dr. Alfredo Saavedra, Director General del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi

Dr. Carlos Bromley, psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del MINSA

Dra. Carmen Masías, Directora Ejecutiva de CEDRO

Dr. Carlos Mendoza Angulo, psiquiatra y Presidente del Capítulo Peruano de la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares

Dr. Julián Obregón, representante de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos en Latinoamérica ALAFAL

Una conversación necesaria para entender cómo fortalecer el bienestar emocional y psicológico en nuestro país.

