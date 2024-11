#Rusia lanz贸 el jueves un #misilbal铆stico intercontinental, seg煤n la fuerza a茅rea de Kiev, marcando el primer uso conocido de este tipo de arma en la guerra contra #Ucrania. Este misil, con capacidad nuclear y un alcance de miles de kil贸metros, representa una escalada significativa en el conflicto.



La fuerza a茅rea ucraniana inform贸 del lanzamiento luego de que Ucrania utilizara esta semana misiles estadounidenses y brit谩nicos para atacar objetivos dentro de territorio ruso, a pesar de las advertencias de Mosc煤 sobre las posibles consecuencias de dichas acciones, que considerar铆a como una grave escalada en los 33 meses de guerra.



Rusia, que inici贸 su invasi贸n en febrero de 2022, no ha respondido oficialmente a las declaraciones de Ucrania.



Los misiles bal铆sticos intercontinentales (ICBM, por sus siglas en ingl茅s) son armas estrat茅gicas clave en la disuasi贸n nuclear de Rusia, dise帽adas para portar cabezas nucleares. Sin embargo, Ucrania no especific贸 el tipo de ojiva ni el modelo del misil lanzado, y no se sugiri贸 que este portara armamento nuclear.



El incidente ocurre pocos d铆as despu茅s de que Ucrania utilizara misiles ATACMS proporcionados por Estados Unidos contra Rusia, tras la aprobaci贸n del presidente Joe Biden. Esto ocurre en un momento pol铆tico crucial, con #JoeBiden a dos meses de terminar su mandato y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.



