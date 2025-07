GRABADO el 14-07-2025

TRUMP impone 50 días de tolerancia a Putin: Tregua con Ucrania o Aranceles de 100 Gestión

El presidente DonaldTrump golpeó la escena diplomática con un audaz ultimátum: durante una reunión con el secretario general de la OTAN, MarkRutte, en el Despacho Oval, amenazó al presidente VladímirPutin con aplicar aranceles de hasta el 100 a las importaciones rusas si no se concreta un acuerdo de paz en Ucrania dentro de los próximos 50 días. Esta estrategia busca presionar a Moscú para revertir el estancamiento en el conflicto y forzar un alto el fuego, subrayando el rol contundente de EE. UU. en la diplomacia global.



Trump justificó la medida como una herramienta económica destinada a proteger los intereses de Estados Unidos y sus aliados. Según el mandatario, si Rusia no acciona para detener su extensa ofensiva contra Ucrania, el golpe arancelario podría implementarse de forma inmediata. El anuncio sorprendió a varios aliados europeos y gobiernos asiáticos, que analizan cómo un choque comercial de estas dimensiones podría alterar los mercados globales y la cadena energética.



Trump Putin aranceles100 Ucrania MarkRutte OTAN ultimátum paz temaComercial diplomaciaEconómica conflictoUcraniano EEUU Rusia acuerdopaz



Además hoy día 16 de Julio en el calendario del Perú.

