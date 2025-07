GRABADO el 15-07-2025

Noticias del 15 de julio: TRUMP AUMENTA EL PRECIO DE LAS VISAS PARA EE.UU. Noticiero

Las inundaciones repentinas han paralizado partes de NuevaYork y NuevaJersey, con estaciones de metro inundadas, calles colapsadas y miles de personas atrapadas en vehículos y zonas residenciales. Las fuertes lluvias, enmarcadas en una tormenta de verano de movimiento lento, dejaron bajo alerta a millones en el noreste y el Atlántico medio. Las autoridades implementan rescates y cerraron rutas principales mientras evaluaban daños logísticos y de infraestructura.



La propuesta legislativa OneBigBeautifulBill, encabezada por DonaldTrump, introduce una tasaDeIntegridad de USD 250 a las visas de no inmigrante como las categorías B1/B2, F/M, J1 y H1B, elevando el costo total a USD 435 desde el próximo año fiscal. El objetivo declarado es fortalecer el cumplimiento de las leyesMigratorias, aunque sectores educativos y empresariales advierten sobre el encarecimiento de los trámites globales.



La UniónEuropea, a través del comisario MarošŠefčovič, alertó que un arancel del 30 propuesto por Trump a productos europeos equivaldría a prohibir el comercio bilateral casi en su totalidad. Europa destacó su disposición a negociar antes del 1 de agosto para evitar un choque económico que podría derivar en represalias y afectar sectores clave como la automoción, alimentación y maquinaria.



En la ciudad de Sweida, Siria, la aviación israelí bombardeó posiciones en respuesta a los enfrentamientos entre comunidades drusas y fuerzas gubernamentales. El objetivo es contener la ola de violencia que ha provocado decenas de bajas en el sur sirio, tras la intervención del ejército central para restaurar el orden tras los combates fratricidas.



En Chile, la justicia dictó una sentencia histórica al condenar a 12 integrantes de la cúpula del TrendeAragua, una banda criminal de origen venezolano, con un total de 300 años de prisión, incluyendo cinco cadenas perpetuas. La medida, considerada un hito en el combate al crimen organizado, marca un precedente en la lucha contra redes transnacionales de narcotráfico y lavado de activos.



