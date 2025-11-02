GRABADO el 02-11-2025

Choferes indignados por asesinatos pese a estado de emergencia: Nuevo paro de transportistas

El sector transporte anunció un nuevo paro para este 4 de noviembre, tras el asesinato de un chofer de la empresa Liventur en el Callao y el incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno del presidente José Jerí.

Desde Latina Noticias

Jóvenes podrían preferir votar en blanco o viciado en Elecciones Generales 2026.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Se crea nueva división de extorsiones.

Extorsionadores balean cochera de empresa de transporte.

Madre de "Maldito Cris" intervenida de discoteca.

Melania Urbina: Viví toda mi vida con trastornos entre dietas, miedos y culpas".

Triple asesinato en cevichería de Huaura.

Abusador asesinó a su hijastra.

Menor de edad se encuentra en UCI tras ser atropellado.

Caen miembros de "Los Malditos del Cerro".

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Vecinos persiguen e intervienen a ladrones en Ventanilla.

Víctima es detenida junto a su bebé de 4 meses.

Dos personas mueren tras fiesta de halloween.

Además hoy día 03 de Noviembre en el calendario del Perú.

