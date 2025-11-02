Extorsionadores balean cochera de empresa de transporte
Extorsionadores de la banda 'Los Malditos de Gambetta' dejaron una amenaza tras disparar 4 veces a la cochera de la empresa HRE Express.
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
Desde Latina Noticias
Choferes indignados por asesinatos pese a estado de emergencia: Nuevo paro de transportistas.
Jóvenes podrían preferir votar en blanco o viciado en Elecciones Generales 2026.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE DEL 2025.
Se crea nueva división de extorsiones.
Madre de "Maldito Cris" intervenida de discoteca.
Melania Urbina: Viví toda mi vida con trastornos entre dietas, miedos y culpas".
Triple asesinato en cevichería de Huaura.
Abusador asesinó a su hijastra.
Menor de edad se encuentra en UCI tras ser atropellado.
Caen miembros de "Los Malditos del Cerro".
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE DEL 2025.
Vecinos persiguen e intervienen a ladrones en Ventanilla.
Víctima es detenida junto a su bebé de 4 meses.
Dos personas mueren tras fiesta de halloween.
Además hoy día 02 de Noviembre en el calendario del Perú.
