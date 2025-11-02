Vecinos persiguen e intervienen a ladrones en Ventanilla
En Ciudad Satélite, Ventanilla, dos delincuentes fueron perseguidos e intervenidos por vecinos de la zona tras realizar un robo. Las cámaras de seguridad capturaron los sucesos. Ambos ladrones ya han sido puestos a disposiciones de las autoridades correspondientes.
Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe
Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1
Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.
Desde Latina Noticias
Caen miembros de "Los Malditos del Cerro".
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE DEL 2025.
Vecinos persiguen e intervienen a ladrones en Ventanilla.
Víctima es detenida junto a su bebé de 4 meses.
Dos personas mueren tras fiesta de halloween.
Sorprendente mausoleo de estudiante de la UNI en cementerio de Pasco.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE DEL 2025.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE DEL 2025.
LATINA EN VIVO: NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO.
Así terminó fiesta por Halloween en Chorrillos.
Familias visitan a sus seres queridos en cementerio.
Melania llega a Habla Serio.
Melania Urbina: Viví toda mi vida con trastornos entre dietas, miedos y culpas".
¿Estados Unidos quiere recuperar su poder en Latinoamérica?.
Fiorella Molinelli: "Necesitamos inteligencia en la Policía".
Además hoy día 02 de Noviembre en el calendario del Perú.
Latina Noticias
Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.