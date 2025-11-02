GRABADO el 02-11-2025

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join

Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe

Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1

Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias

Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.

NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Madre de "Maldito Cris" intervenida de discoteca.

Melania Urbina: Viví toda mi vida con trastornos entre dietas, miedos y culpas".

Triple asesinato en cevichería de Huaura.

Abusador asesinó a su hijastra.

Menor de edad se encuentra en UCI tras ser atropellado.

Caen miembros de "Los Malditos del Cerro".

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Vecinos persiguen e intervienen a ladrones en Ventanilla.

Víctima es detenida junto a su bebé de 4 meses.

Dos personas mueren tras fiesta de halloween.

Sorprendente mausoleo de estudiante de la UNI en cementerio de Pasco.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

LATINA EN VIVO: NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO.

Además hoy día 02 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Latina Noticias

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE DEL 2025

video

Madre de "Maldito Cris" intervenida de discoteca

video

Melania Urbina: Viví toda mi vida con trastornos entre dietas, miedos y culpas"

video

Triple asesinato en cevichería de Huaura

video

Abusador asesinó a su hijastra

video

Menor de edad se encuentra en UCI tras ser atropellado

video

Caen miembros de "Los Malditos del Cerro"

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE DEL 2025

video

Vecinos persiguen e intervienen a ladrones en Ventanilla

video

Víctima es detenida junto a su bebé de 4 meses

video

Dos personas mueren tras fiesta de halloween

video

Sorprendente mausoleo de estudiante de la UNI en cementerio de Pasco

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE DEL 2025

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE DEL 2025

video

LATINA EN VIVO: NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival Gastronómico Festisabores Arequipa

Festival Gastronómico Festisabores Arequipa

Fallecimiento del escritor Abraham Valdelomar

Fallecimiento del escritor Abraham Valdelomar

Día de los Fieles Difuntos o Día de Muertos

Día de los Fieles Difuntos o Día de Muertos

Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas

Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 02 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

20º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo