GRABADO el 03-09-2025

Elvis Vergara critica proyecto del Ejecutivo sobre El Frontón y lo tilda de mediático

Expreso, últimas noticias del Perú y el mundo

Suscríbete a nuestro canal: https://www.youtube.com/expresotv1501

Visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe/

Síguenos en redes sociales y canales de difusión:

Facebook: https://www.facebook.com/diario.expreso

Instagram: https://www.instagram.com/diarioexpreso/

X: https://x.com/ExpresoPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/diarioexpreso?langes

Telegram: https://t.me/NoticiasExpresoExtra

WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029Va0l5LHD8SDxaY4I1Z1O

Desde Diario Expreso

VIZCARRA sale libre pero investigaciones en su contra siguen de pie .

DELIA ESPINOZA A UN PASO DE SER SUSPENDIDA INVITADO: LUIS MIGUEL CAYA.

Rospigliosi acusa maniobra de Fiscalía y Poder Judicial a favor de Betssy Chávez y Martín Vizcarra.

Martha Moyano critica doble discurso en decisiones del TC entre Keiko y Betssy Chávez .

Ernesto Bustamante critica compra millonaria de Harvey Colchado y exige investigación exhaustiva.

Enrique Alva expone criminalidad en La Libertad y exige que jueces cumplan leyes del Congreso.

Congresista Esdras Medina explica ley de criminalidad sistemática que impone cadena perpetua.

MOYANO llama de ''doble discurso'' de quienes defienden FALLO del TC a favor de BETSSY CHÁVEZ .

Liberación de VIZCARRA es CORRECTA, afirma abogado Wilber Medina noticiasperu.

Flor Pablo respalda liberación de Martín Vizcarra y pide no encarcelar solo por investigaciones.

Alejandro Muñante rechaza proyecto que permite a jueces seguir en carrera judicial hasta los 75 años.

Jorge Montoya calificó de equivocada la aprobación de la construcción del penal El Frontón..

Alejandro Cavero calificó de injustificable el criterio del TC para liberar a Betsy Chávez.

Elvis Vergara critica proyecto del Ejecutivo sobre El Frontón y lo tilda de mediático.

Silvia Monteza: Alza de presupuesto a partidos no debe sostener planillas doradas.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Expreso

video

VIZCARRA sale libre pero investigaciones en su contra siguen de pie

video

DELIA ESPINOZA A UN PASO DE SER SUSPENDIDA INVITADO: LUIS MIGUEL CAYA

video

Rospigliosi acusa maniobra de Fiscalía y Poder Judicial a favor de Betssy Chávez y Martín Vizcarra

video

Martha Moyano critica doble discurso en decisiones del TC entre Keiko y Betssy Chávez

video

Ernesto Bustamante critica compra millonaria de Harvey Colchado y exige investigación exhaustiva

video

Enrique Alva expone criminalidad en La Libertad y exige que jueces cumplan leyes del Congreso

video

Congresista Esdras Medina explica ley de criminalidad sistemática que impone cadena perpetua

video

MOYANO llama de ''doble discurso'' de quienes defienden FALLO del TC a favor de BETSSY CHÁVEZ

video

Liberación de VIZCARRA es CORRECTA, afirma abogado Wilber Medina noticiasperu

video

Flor Pablo respalda liberación de Martín Vizcarra y pide no encarcelar solo por investigaciones

video

Alejandro Muñante rechaza proyecto que permite a jueces seguir en carrera judicial hasta los 75 años

video

Jorge Montoya calificó de equivocada la aprobación de la construcción del penal El Frontón.

video

Alejandro Cavero calificó de injustificable el criterio del TC para liberar a Betsy Chávez

video

Elvis Vergara critica proyecto del Ejecutivo sobre El Frontón y lo tilda de mediático

video

Silvia Monteza: Alza de presupuesto a partidos no debe sostener planillas doradas

Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Día de los Ajíes Peruanos

Día de los Ajíes Peruanos

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Día Internacional de la Mujer Indígena

Día Internacional de la Mujer Indígena

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 05 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo