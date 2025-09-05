GRABADO el 05-09-2025

ATENTADO EN TRUJILLO: Fuerte explosión destruye viviendas y alarma a vecinos

Trujillo sufrió otro atentado que afectó a más de 11 personas y 30 viviendas con daños estructurales. La PNP informa que tiene por el momento a 3 detenidos implicados en la explosión. loúltimo noticiasperu loultimo pnp pnpperu trujillo trujilloprensa sicario

GORRITI CONTROLA LA FISCALÍA Y CAVIARES QUIEREN ELIMINAR MILITARES Y POLICÍAS ANTICAVIAR TV .

ATENTADO EN TRUJILLO: Fuerte explosión destruye viviendas y alarma a vecinos .

VIZCARRA sale libre pero investigaciones en su contra siguen de pie .

DELIA ESPINOZA A UN PASO DE SER SUSPENDIDA INVITADO: LUIS MIGUEL CAYA.

Rospigliosi acusa maniobra de Fiscalía y Poder Judicial a favor de Betssy Chávez y Martín Vizcarra.

Martha Moyano critica doble discurso en decisiones del TC entre Keiko y Betssy Chávez .

Ernesto Bustamante critica compra millonaria de Harvey Colchado y exige investigación exhaustiva.

Enrique Alva expone criminalidad en La Libertad y exige que jueces cumplan leyes del Congreso.

Congresista Esdras Medina explica ley de criminalidad sistemática que impone cadena perpetua.

MOYANO llama de ''doble discurso'' de quienes defienden FALLO del TC a favor de BETSSY CHÁVEZ .

Liberación de VIZCARRA es CORRECTA, afirma abogado Wilber Medina noticiasperu.

Flor Pablo respalda liberación de Martín Vizcarra y pide no encarcelar solo por investigaciones.

Alejandro Muñante rechaza proyecto que permite a jueces seguir en carrera judicial hasta los 75 años.

Jorge Montoya calificó de equivocada la aprobación de la construcción del penal El Frontón..

Alejandro Cavero calificó de injustificable el criterio del TC para liberar a Betsy Chávez.

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

