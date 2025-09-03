GRABADO el 03-09-2025

Flor Pablo respalda liberación de Martín Vizcarra y pide no encarcelar solo por investigaciones

VIZCARRA sale libre pero investigaciones en su contra siguen de pie .

DELIA ESPINOZA A UN PASO DE SER SUSPENDIDA INVITADO: LUIS MIGUEL CAYA.

Rospigliosi acusa maniobra de Fiscalía y Poder Judicial a favor de Betssy Chávez y Martín Vizcarra.

Martha Moyano critica doble discurso en decisiones del TC entre Keiko y Betssy Chávez .

Ernesto Bustamante critica compra millonaria de Harvey Colchado y exige investigación exhaustiva.

Enrique Alva expone criminalidad en La Libertad y exige que jueces cumplan leyes del Congreso.

Congresista Esdras Medina explica ley de criminalidad sistemática que impone cadena perpetua.

MOYANO llama de ''doble discurso'' de quienes defienden FALLO del TC a favor de BETSSY CHÁVEZ .

Liberación de VIZCARRA es CORRECTA, afirma abogado Wilber Medina noticiasperu.

Alejandro Muñante rechaza proyecto que permite a jueces seguir en carrera judicial hasta los 75 años.

Jorge Montoya calificó de equivocada la aprobación de la construcción del penal El Frontón..

Alejandro Cavero calificó de injustificable el criterio del TC para liberar a Betsy Chávez.

Elvis Vergara critica proyecto del Ejecutivo sobre El Frontón y lo tilda de mediático.

Silvia Monteza: Alza de presupuesto a partidos no debe sostener planillas doradas.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

