GRABADO el 03-09-2025

Alejandro Muñante rechaza proyecto que permite a jueces seguir en carrera judicial hasta los 75 años

Expreso, últimas noticias del Perú y el mundo

Suscríbete a nuestro canal: https://www.youtube.com/expresotv1501

Visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe/

Síguenos en redes sociales y canales de difusión:

Facebook: https://www.facebook.com/diario.expreso

Instagram: https://www.instagram.com/diarioexpreso/

X: https://x.com/ExpresoPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/diarioexpreso?langes

Telegram: https://t.me/NoticiasExpresoExtra

WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029Va0l5LHD8SDxaY4I1Z1O

Desde Diario Expreso

Flor Pablo respalda liberación de Martín Vizcarra y pide no encarcelar solo por investigaciones.

Alejandro Muñante rechaza proyecto que permite a jueces seguir en carrera judicial hasta los 75 años.

Jorge Montoya calificó de equivocada la aprobación de la construcción del penal El Frontón..

Alejandro Cavero calificó de injustificable el criterio del TC para liberar a Betsy Chávez.

Elvis Vergara critica proyecto del Ejecutivo sobre El Frontón y lo tilda de mediático.

Silvia Monteza: Alza de presupuesto a partidos no debe sostener planillas doradas.

EDICIÓN DE EMERGENCIA: PJ ORDENA EXCARCELACIÓN DE VIZCARRA INVITADO: WILBER MEDINA.

Nuevo penal en EL FRONTÓN será una realidad, afirma Gobierno.

Betssy Chávez sale libre y Trump destruye barco venezolano Invitado: Ernesto Álvarez Miranda.

Héctor Ventura defiende ley que mantendría en el cargo a César San Martín hasta los 75 años.

Congresista Jorge Montoya rechaza extender carrera de jueces por impacto en ascensos.

Patricia Juárez defiende que jueces puedan ejercer hasta los 75 años.

Flavio Cruz propone voto popular para jueces y fiscales, con permanencia hasta los 75 años.

Alejandro Cavero demanda reglamento de control a ONG y amenaza sanciones al Gobierno.

Perú, destino hotelero: Accor anuncia primer Pullman Resort en Latinoamérica.

Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Expreso

video

Flor Pablo respalda liberación de Martín Vizcarra y pide no encarcelar solo por investigaciones

video

Alejandro Muñante rechaza proyecto que permite a jueces seguir en carrera judicial hasta los 75 años

video

Jorge Montoya calificó de equivocada la aprobación de la construcción del penal El Frontón.

video

Alejandro Cavero calificó de injustificable el criterio del TC para liberar a Betsy Chávez

video

Elvis Vergara critica proyecto del Ejecutivo sobre El Frontón y lo tilda de mediático

video

Silvia Monteza: Alza de presupuesto a partidos no debe sostener planillas doradas

video

EDICIÓN DE EMERGENCIA: PJ ORDENA EXCARCELACIÓN DE VIZCARRA INVITADO: WILBER MEDINA

video

Nuevo penal en EL FRONTÓN será una realidad, afirma Gobierno

video

Betssy Chávez sale libre y Trump destruye barco venezolano Invitado: Ernesto Álvarez Miranda

video

Héctor Ventura defiende ley que mantendría en el cargo a César San Martín hasta los 75 años

video

Congresista Jorge Montoya rechaza extender carrera de jueces por impacto en ascensos

video

Patricia Juárez defiende que jueces puedan ejercer hasta los 75 años

video

Flavio Cruz propone voto popular para jueces y fiscales, con permanencia hasta los 75 años

video

Alejandro Cavero demanda reglamento de control a ONG y amenaza sanciones al Gobierno

video

Perú, destino hotelero: Accor anuncia primer Pullman Resort en Latinoamérica

Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

Día Internacional del Taekwondo

Día Internacional del Taekwondo

Creación Política del departamento de San Martín

Creación Política del departamento de San Martín

Festividad de San Francisco del distrito de Pión en Chota (Cajamarca)

Festividad de San Francisco del distrito de Pión en Chota (Cajamarca)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 04 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo