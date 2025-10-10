GRABADO el 10-10-2025

Ciudadano tiene derecho a acceder a un lenguaje claro de las instituciones publicas

Hace dos años que trabajamos en esto. El lenguaje de los poderes del Estado es oscuro. Desde un punto de vista lingüístico hemos examinado cuáles son las razones. Para solventarlas hemos hecho desde libros de estilo hasta guías de Lenguaje Claro, tanto la RAE como las academias hispanoamericanas, y hemos promovido que otras instituciones las hagan también. Esto debe facilitar a los poderes públicos dar soluciones. Y ahora, en la Convención de Lima y en el Congreso de Arequipa, daremos un paso más para potenciar el Lenguaje Claro como el derecho de los ciudadanos a entender el lenguaje del poder. Este es un paso más porque supone para los poderes públicos una obligación, y si no lo hacen se podrán impugnar sus resoluciones por oscuridad.









Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline







Síguenos en redes sociales:



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

X https://x.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina

Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina

Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

Nuevo gobierno: ¿Qué debemos esperar del Ministerio del Interior ante la criminalidad?.

Economía sólida y mercados tranquilos: estabilidad pese a tensión política.

Medidas legales que afrontará la presidenta tras vacancia.

Ciudadano tiene derecho a acceder a un lenguaje claro de las instituciones publicas.

Noticias desde las regiones del Perú.

Andina en Regiones: pobladores realizan tradicional esquilado de vicuñas.

Noticias desde las regiones del Perú.

El presidente José Jerí llegó esta mañana a la sede de Gobierno para iniciar sus funciones.

Entrevista a director de la Real Academia Española.

Candidata del Estado peruano a la Corte de La Haya.

Vacancia de Dina Boluarte y su impacto en la economía.

José Jerí asume presidencia del Perú por sucesión constitucional tras vacancia de Dina Boluarte.

Las 5 del día: inician Plan Nacional contra las heladas y friaje.

Dina Boluarte es vacada por incapacidad moral permanente.

Así fue la votación del Pleno del Congreso que aprobó la vacancia de la presidenta Dina Boluarte..

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.