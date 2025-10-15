GRABADO el 15-10-2025

Edwin Martínez confía en que Vicente Tiburcio, ministro del Interior, capturará a Vladimir Cerrón

Expreso, últimas noticias del Perú y el mundo

Suscríbete a nuestro canal: https://www.youtube.com/expresotv1501

Visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe/

Síguenos en redes sociales y canales de difusión:

Facebook: https://www.facebook.com/diario.expreso

Instagram: https://www.instagram.com/diarioexpreso/

X: https://x.com/ExpresoPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/diarioexpreso?langes

Telegram: https://t.me/NoticiasExpresoExtra

WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029Va0l5LHD8SDxaY4I1Z1O

Desde Diario Expreso

Patricia Chirinos anuncia acciones de Renovación Popular contra azuzadores de marcha violenta .

Fiscal de la Nación brinda detalles sobre deceso en marcha violenta.

José Cueto pide sanciones contra azuzadores de marcha violenta.

Congresista Ruth Luque justifica ataques a policías durante la marcha de este miércoles.

GENERACIÓN Z ataca a la PNP y prende fuego en exteriores del Congreso. pnp loúltimo.

Alejandro Cavero critica a Betssy Chávez por decir que no fue tan idiota de dar golpe sin apoyo.

Edwin Martínez confía en que Vicente Tiburcio, ministro del Interior, capturará a Vladimir Cerrón.

AMAGO DE INCENDIO en CENTRO CÍVICO loúltimo.

Alejandro Cavero analiza la conformación del gabinete ministerial del presidente José Jeri.

Eduardo Salhuana anuncia que APP no apoyará censuras contra mesa directiva del Congreso.

Jaime Quito anuncia moción de censura contra la mesa directiva del Congreso.

Elvis Vergara rechaza intentos de desestabilizar gabinete organizado por José Jerí.

JURA GABINETE DEL GOBIERNO DE JERÍ CON ERNESTO ÁLVAREZ COMO PREMIER INVITADO: GASTÓN RODRÍGUEZ.

Kelly Portalatino defiende a Vladimir Cerrón, investigado por afiliación terrorista.

Alejandro Muñante expone guerra sucia contra Rafael López Aliaga y Renovación Popular.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Expreso

video

Patricia Chirinos anuncia acciones de Renovación Popular contra azuzadores de marcha violenta

video

Fiscal de la Nación brinda detalles sobre deceso en marcha violenta

video

José Cueto pide sanciones contra azuzadores de marcha violenta

video

Congresista Ruth Luque justifica ataques a policías durante la marcha de este miércoles

video

GENERACIÓN Z ataca a la PNP y prende fuego en exteriores del Congreso. pnp loúltimo

video

Alejandro Cavero critica a Betssy Chávez por decir que no fue tan idiota de dar golpe sin apoyo

video

Edwin Martínez confía en que Vicente Tiburcio, ministro del Interior, capturará a Vladimir Cerrón

video

AMAGO DE INCENDIO en CENTRO CÍVICO loúltimo

video

Alejandro Cavero analiza la conformación del gabinete ministerial del presidente José Jeri

video

Eduardo Salhuana anuncia que APP no apoyará censuras contra mesa directiva del Congreso

video

Jaime Quito anuncia moción de censura contra la mesa directiva del Congreso

video

Elvis Vergara rechaza intentos de desestabilizar gabinete organizado por José Jerí

video

JURA GABINETE DEL GOBIERNO DE JERÍ CON ERNESTO ÁLVAREZ COMO PREMIER INVITADO: GASTÓN RODRÍGUEZ

video

Kelly Portalatino defiende a Vladimir Cerrón, investigado por afiliación terrorista

video

Alejandro Muñante expone guerra sucia contra Rafael López Aliaga y Renovación Popular

Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Día Mundial de la Alimentación

Día Mundial de la Alimentación

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día de la Educación Inclusiva

Día de la Educación Inclusiva

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 16 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

20º Lima
3.43
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo