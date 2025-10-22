Gladys Echaíz cuestiona que se pretenda ampliar Reinfo por cinco años
Desde Diario Expreso
Héctor Ventura respalda decisión de la ANC sobre proceso disciplinario a José Domingo Pérez.
Edwar Málaga rechaza proyecto de Guido Bellido que busca eliminar zoológicos en el país.
Patricia Juárez alerta presiones de congresista Víctor Cutipa para ampliar Reinfo.
Norma Yarrow pide acatar decisión de la JNJ de no reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación.
José Williams advierte riesgos de violencia en sesión descentralizada de Energía y Minas en Arequipa.
¡URGENTE! DELIA ESPINOZA NO RETORNARÁ A LA FISCALÍA DE LA NACIÓN INVITADO: WILBER MEDINA.
FERNANDO ROSPIGLIOSI EXIGE LA LIBERACIÓN DEL SUBOFICIAL LUIS MAGALLANES INVITADA: VANYA THAIS.
Ilich López propone leyes que Congreso debe aprobar para que Ejecutivo combata la criminalidad.
Patricia Chirinos rechaza críticas a estado de emergencia.
Premier Álvarez detalla estado de emergencia y advierte que ampliar Reinfo impulsará minería ilegal.
Patricia Chirinos respalda estado de emergencia y prevé cambios con el gobierno de Jerí..
Flavio Cruz anuncia que Perú Libre escuchará al gabinete Jerí antes de brindar voto de confianza.
Congresista Ilich López pide dejar trabajar al Ejecutivo, tras anuncio de estado de emergencia.
KEIKO FUJIMORI QUEDA ABSUELTA: TC ARCHIVA CASO 'CÓCTELES' INVITADO: PEDRO CHÁVARRY.
