FERNANDO ROSPIGLIOSI EXIGE LA LIBERACIÓN DEL SUBOFICIAL LUIS MAGALLANES INVITADA: VANYA THAIS
Expreso, últimas noticias del Perú y el mundo
Suscríbete a nuestro canal: / expresotv1501
Visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe/
Síguenos en redes sociales y canales de difusión:
Facebook: / diario.expreso
Instagram: / diarioexpreso
X: https://x.com/ExpresoPeru
TikTok: https://www.tiktok.com/diarioexpreso...
Telegram: https://t.me/NoticiasExpresoExtra
WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029...
Cómo se ha hecho este contenido
Desde Diario Expreso
Víctor Cutipa responde a advertencia de censura por sesión descentralizada de Energía y Minas.
FISCALÍA ABRE PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO CONTRA DOMINGO PÉREZ INVITADO: LUIS PACHECO MANDUJANO.
Alejandro Muñante respalda la decisión de la JNJ de mantener suspendida a Delia Espinoza.
José Williams respaldó medidas de premier Ernesto Álvarez contra la extorsión.
Héctor Ventura respalda decisión de la ANC sobre proceso disciplinario a José Domingo Pérez.
Edwar Málaga rechaza proyecto de Guido Bellido que busca eliminar zoológicos en el país.
Patricia Juárez alerta presiones de congresista Víctor Cutipa para ampliar Reinfo.
Norma Yarrow pide acatar decisión de la JNJ de no reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación.
José Williams advierte riesgos de violencia en sesión descentralizada de Energía y Minas en Arequipa.
¡URGENTE! DELIA ESPINOZA NO RETORNARÁ A LA FISCALÍA DE LA NACIÓN INVITADO: WILBER MEDINA.
FERNANDO ROSPIGLIOSI EXIGE LA LIBERACIÓN DEL SUBOFICIAL LUIS MAGALLANES INVITADA: VANYA THAIS.
Ilich López propone leyes que Congreso debe aprobar para que Ejecutivo combata la criminalidad.
Patricia Chirinos rechaza críticas a estado de emergencia.
Premier Álvarez detalla estado de emergencia y advierte que ampliar Reinfo impulsará minería ilegal.
Gladys Echaíz cuestiona que se pretenda ampliar Reinfo por cinco años.
Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.
Diario Expreso
Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.